José Castro: "Estaré en el Sevilla mientras tenga respaldo"

La situación institucional, la relación con la afición y los sueños del presidente son otros de los temas que trata José Castro en la entrevista con ESTADIO.

- ¿Qué balance hace de sus años como presidente, en los que pese a los éxitos deportivos también ha tenido que lidiar con problemas como el adiós de Monchi o la lucha accionarial? ¿Se lo están poniendo demasiado difícil a José Castro?

- Yo trabajo mucho en el club, créanme. Todos los días estoy dedicado a ello y lo único en lo que pienso es en hacer a mi club, a mi sentimiento, a mi Sevilla, lo más grande posible. Y para ello, lógicamente, hay alegrías y hay problemas. Pero los problemas hay que salvarlos y lo realmente importante no es ver qué hemos hecho, sino qué tenemos que seguir cimentando para hacer, para conseguir. Y ya habrá tiempo de mirar qué hemos conseguido, bien sea yo de presidente u otros. Lo realmente importante es que cuando miremos a las vitrinas del Ramón Sánchez-Pizjuán y a la historia haya muchos partidos como ahora en Europa y puntuaciones que nos hacen ser importantes, sobre todo en Europa. Eso es lo realmente importante, yo no quiero mirarme en mí, sino en colaborar con el Sevilla y poner todo lo mejor de mí para conseguir lo máximo posible.

- ¿Se pone una fecha de caducidad en el cargo?

- No, yo no me pongo ninguna fecha de caducidad. Yo estaré en el Sevilla mientras sea bueno para el Sevilla y el respaldo accionarial lo permita. Son años muy importantes, años en los que creo no deberíamos cambiar nada que funciona bien.

- En diciembre de 2015 el club anunció un pacto de gobernabilidad en el que se aseguraba su presidencia por tres temporadas. ¿Sigue en pie dicho acuerdo tras la tensión entre accionistas de los últimos meses?

- En teoría cumple la que viene, pero no quiero hablar de temas accionariales. Tenemos pronto la Junta General de Accionistas y ahí se verá lo que tenga que verse. Repito, la inestabilidad en cualquier club y éste no es una excepción, es siempre mala. Todos los objetivos cumplidos en éste o en cualquier otra entidad tienen unos cimientos y esos son la estabilidad de la entidad que, sin duda, vienen de la estabilidad accionarial. Lo importante es que lo que estemos aquí trabajemos mucho por el club para conseguir los objetivos. Lo demás, pese a tener importancia, lo dejo a un segundo plano.

- ¿En algunos momentos ha pensado que se está siendo injusto con la actual directiva por parte de la afición?

- Yo no me siento molesto por nada. Sé que puedo ser objeto de crítica porque dentro de tantos sevillistas hay mucha diversidad. Cada uno tiene sus ideas, tiene su mentalidad y unos creen que lo puedo hacer aún mejor y a otros gustarle más o menos. Pero lo realmente importante son los resultados y eso, inequívocamente, está ahí y no se puede discutir. No lo digo como algo preparado para decirlo, lo verdaderamente importante para mí es venir todos los días al club y trabajar, ver que se están haciendo las cosas bien y que el primer equipo funciona, que es la base de la sociedad.

- La relación con la grada, al menos, parece haber mejorado con respecto a meses atrás.

- Yo puedo decirle que trabajamos mucho y bien en el área de seguridad del club, en intentar que la afición esté cómoda y sobre toda que no haya insultos, que es cosa que desde hace muchos meses prácticamente está conseguida. Yo sólo puedo hablar bien de mi afición y decir que es la mejor del mundo, que estoy satisfecha con ella. Evidentemente quiero que mantengamos la posibilidad necesaria de que no haya insultos, porque eso solo puede traernos problemas. Lo estamos consiguiendo, aunque con alguna excepción. La afición es consciente de que el que quiere a su club tiene que mirar por él e intentar hacerlo mejor por él, que en Madrid se hable de las bonanzas deportivas del Sevilla y no de otras cuestiones.

- ¿Se han sentido perseguidos por LaLiga en algún momento?

- No nos hemos sentido perseguidos, pero sí es verdad que el fútbol en los últimos años ha cambiado mucho en esto, que no haya gritos racistas, ni insultos, y es lógico. Es verdad que el fútbol no es una misa, ni debe serlo, pero tampoco hay que insultar a nadie. Se puede animar a tu equipo sin necesidad de insultar, todo eso ha redundado en que haya clubes a los que nos ha costado más pero la afición ya lo ha entendido.

- Contra Las Palmas, en cambio, LaLiga no dudó en recoger insultos aunque el cambio en la grada fue notable. ¿Hay especial interés en ello?

- Fue un partido complicado y no hubo insultos durante el partido, quizá alguno en la previa. LaLiga escucharía esa previa, pero también escuchamos insultos fuera, ante el Atlético, y LaLiga los reflejó. Es su obligación y hay que seguir en esa línea de trabajo. Aquí todos somos meros trabajadores de la entidad; al igual que los aficionados, todos estamos aquí por sentimiento. Repito, estoy supercontento con la afición del Sevilla y no es ánimo de echarle flores por echárselas.



- ¿Y cuando esos insultos han ido contra el presidente, cómo se ha sentido?

- Llevo en el club 21 ó 22 años y muchos de esos años he llevado el tema de seguridad, conozco perfectamente toda la problemática de Biris y Gol Norte; conozco tan bien todo eso que... Que quiere que le diga. A nadie le agrada que le digan eso cuando sabe que hace lo correcto y que más pronto o tarde salen los resultados reflejados en las cosas. El trabajo siempre se ve.

- ¿Cuál sería su mayor deseo como presidente del Sevilla?

- Conseguir algo que no hayamos conseguido o que haga mucho tiempo que no los conseguimos, y eso es complicado. Es un sueño, pero no estamos aquí porque hayamos sido miedosos, sino porque hemos sido soñadores. Me encantaría eso.