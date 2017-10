Castro: "Nuestra intención es incorporar a Berge"

En la extensa entrevista que José Castro mantiene con ESTADIO el presidente no elude ningún tema. Tampoco el de la planificación.

- Es sabido por todos que la dirección deportiva del Sevilla no para...

- Siempre. No te dejo ni hacer la pregunta. Desde que se cierra la ventana, nuestros técnicos comienzan a ver diez laterales derechos, diez izquierdos, diez centrales... Eso es así, es nuestra forma de preguntar.

- ... Sí, pero déjeme que le pregunte por uno en concreto. Berge, un futbolista que interesó mucho el pasado verano y que, como ESTADIO Deportivo ha podido confirmar, sigue interesando para enero.

- No sólo Berge, sino algunos más. Son jugadores estudiados por el Sevilla desde hace algunos años y son objeto de deseo del Sevilla. No sabemos si esos varios vendrán, pero algunos de los que pensamos, entre los cuales está Berge, es nuestra intención incorporarlos. No sabemos si eso ocurrirá, pero nosotros no cesaremos en el empeño de conseguirlo.

- Entiende el club que el noruego sería el recambio natural de N´Zonzi. ¿Teme el presidente que el francés abandone el club el próximo verano?

- No sabemos qué pasará con N´Zonzi el próximo verano. Sí podemos decir que este club ha tomado una serie de decisiones que nuestra bonanza económica de los últimos años nos ha permitido. La decisión de no vender a ciertos jugadores más allá de la cláusula. Antes no, bien por necesidades económicas o por invertir el dinero en el equipo; ahora la intención es no vender esas piezas. No necesitamos reinvertir el dinero este verano, muchos pensaban que N´Zonzi o Vitolo, en su caso, podían ser vendidos por unas cantidades por debajo de su cláusula y hemos demostrado que no es así. Seguiremos en esa línea con aquellos jugadores que consideramos imprescindibles y que no queramos vender porque lo más importante es tener un buen equipo.

- ¿Hay suficiente dinero para hacer una inversión en enero si es preciso?

- Si he dicho antes que el Sevilla es un club que tiene deuda cero, que tiene beneficios, siempre tiene la posibilidad de cualquier cuestión que haga falta. El bienestar económico de estos años nos permite afrontar esas posibilidades y que este año, por ejemplo, hayamos podido gastarnos 21 millones de euros en un solo jugador (Muriel).