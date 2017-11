Berizzo: "En la segunda parte metimos otro ritmo y encontramos los goles"

Eduardo Berizzo, técnico del Sevilla, analizó la victoria nervionense para los micrófonos de beIN Sports nada más finalizar el encuentro. Después de conseguir igualar un 0-3 el pasado martes ante el Liverpool, hoy consiguieron remontar un 2-0. "Sí, otra remontada importante, ante un rival muy difícil que se puso en ventaja. Lo pasamos mal, estábamos incómodos en la primera parte, pero luego ajustamos, dimos peligrosidad a nuestro ataque, que es lo que necesitábamos, y encontramos los goles. Tengo que felicitar a mis hombres", ha comentado.

En cuanto a si conderaba justa la victoria de sus pupilos, el técnico sevillista ha argumentado: "Acertamos las que tuvimos, pero tal vez el segundo no lo debimos recibir tampoco. En la primera parte tuvimos ocasiones que no concretamos. En la segunda parte metimos otro ritmo al partido, sometimos al rival jugando en su campo, no le dejamos salir de ahí y dominamos el juego, así encontramos los goles y la victori".

La segunda parte fue de locos, un ritmo que le vino bien al Sevilla. "Tuvimos que apelar a la locura, sí jugando en campo rival con extremada agresividad. Así somos imparables, se vio contra el Liverpool y se ha vuelto a ver hoy", ha explicado.

Tras el Villarreal, vuelve la Copa del Rey. "Ganar a un rival como el Villarreal en su campo es muy difícil y engancharnos a la parte de arriba es la consecuencia de ganar un partido tan complicado. Esto no para, Champions, Liga y ahora llega la Copa del Rey, así que mañana hay que imaginar ya otro partido", ha finalizado.