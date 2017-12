Posible defensa inédita sin Lenglet

Aunque el viernes no recibió ningún gol, por la ausencia de definición granota y el acierto de Sergio Rico, el Sevilla volvió a evidenciar una flaqueza defensiva preocupante, concediendo numerosas llegadas al Levante.

Un déficit a nivel integral, por la ausencia de solidez y cohesión en la contención y los deficientes repliegues, lo que expone en demasía a una retaguardia que no ocupa bien los espacios ni se entiende lo suficiente como para realizar coberturas fructíferas.

Este problema de entendimiento y de contundencia podría agravarse el miércoles en Anoeta, donde Berizzo tendrá que encontrar una solución para este agujero, más amenazante si cabe por la ausencia del que, a día de hoy, es el principal bastión de la defensa, el galo Clément Lenglet. Y es que el galo vio la quinta amarilla en la cita contra el Levante y por ende causará baja por sanción, situación que ha demorado lo más posible, pues sumaba cuatro amonestaciones desde el choque en Mestalla del 21 de octubre.

El francés ha demostrado madurez para vivir sobre el alambre pero contra el Levante se vio obligado a hacer una falta que le costó la suspensión y su ausencia en Anoeta. Ante esta sensible pérdida, todo apunta a que Berizzo utilizará el comodín de Geis, que, ante las lesiones de Carriço, Pareja y de Kjaer, copó la titularidad durante cinco partidos, tres de ellos en Liga. Su correcto rendimiento en una posición que no es la suya natural no impidió que el danés le arrebatara su puesto en cuanto se recuperó, si bien la baja ahora de Lenglet obliga al de Cruz Alta a recurrir a él de nuevo.

De ser así, formaría un centro de la zaga inédito hasta la fecha junto a Kjaer, con el que nunca ha coincidido atrás, ya que su irrupción se debió precisamente a su lesión. Nunca han jugado juntos y esto puede suponer un problema, y más sin Nzonzi o el propio Geis para fortalecer el centro del campo con un doble pivote- Krohn Dehli con Pizarro es lo más defensivo que podría alinear en este caso-.

No es descartable, aunque sí poco probable a tenor de los precedentes con Berizzo al mando, que situara a Mercado como central al lado de Kjaer y adelantase al centrocampista alemán. Este movimiento le concedería la titularidad a Corchia, lo que tendría sentido para, con una medular más rocosa, darle salida al juego por las bandas.