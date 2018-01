Arias no se decide y Aleix mira a la Premier

Sigue sin definirse el futuro de Aleix Vidal, quien tiene intención de abandonar el Fútbol Club Barcelona este mes de enero y quien ve la posibilidad de retornar a Nervión como su gran prioridad. Un opción que, sin embargo, no acaba de concretarse, estando el ofrecimiento del jugador sobre la mesa desde hace bastantes semanas, como bien viene informando este diario; un futbolista, el carrilero, que ED ha podido confirmar que gusta en la planta noble del Sánchez-Pizjuán, donde, en cambio, no acaban de lanzarse, teniendo Arias y compañía otras prioridades, al exigirle el Barcelona una opción de compra obligatoria en la cesión que considera innecesaria el onubense.

Pese a que el Valencia también le tiene en su agenda, en el caso de que le falle el posible regreso de Joao Cancelo, el ex del Almería está inquieto, viendo pasar los días sin que se concrete su futuro. Por ello, sus agentes, que no hablaron sobre su posible fichaje en la última visita que hicieron a la planta noble del Sánchez-Pizjuán, siguen conversando con distintos clubes para hallarle un buen acomodo. No en vano, en estos momentos se encuentran en Inglaterra, donde están manteniendo conversaciones con los clubes de Liverpool o Manchester.

Esperar en enero suele suponer adquirir a un jugador del que quiere desprenderse su club en mejores condiciones, pero a veces la cuerda, de tanto tensarla, se acaba rompiendo. A Arias ya le pasó en verano, por ejemplo, con Jovetic.