Mourinho: "El Sevilla es un ganador de copas"

José Mourinho, técnico del Manchester United, huye del cartel de favorito que casi todos otorgan a su equipo en la ida de los octavos de final de la Champions que disputa este miércoles ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán y que a él, personalmente, no le dice "nada". Admite que tanto el club inglés como él tienen mucha experiencia en la Champions, pero elogia al Sevilla y tiene claro que la eliminatoria no se decidirá en el primer partido.

- Usted ganó dos veces por 2-6 en el Sánchez-Pizjuán. ¿Cree que puede conseguir una nueva goleada?

- No creo que sea posible marcar seis goles aquí, no ahora mismo. El Real Madrid y el Barcelona, con Cristiano y Messi, son capaces de marcar eso. El Sevilla es un equipo que defiende muy bien. Montella es italiano y la forma de jugar y defender la conocen perfectamente. Saben tener la distancia entre los extremos y los laterales. No es como en Inglaterra, donde algunos expertos dicen que los extremos nunca deben bajar a defender. No creo que sea posible marcar tantos goles.

- Todos dan al United como favorito. ¿Qué le parece?

- Aunque digan que somos favoritos, eso no significa absolutamente nada. Prefiero decir que tienen buenos jugadores, muy buen equipo y una gran mentalidad. El Sevilla es un ganador de copas que disfruta muchísimo al máximo nivel. La motivación es enorme. La palabra favorito no significa nada.

- Vuelve usted a Sevilla, donde ganó una UEFA con el Oporto, con el que luego ganó su primera Champions. La segunda fue con el Inter. Experiencia en estos partidos no le falta.

- Era un equipo muy joven y con menos experiencia. En aquel momento era la primera vez que muchos de ellos jugaban la Champions. Luego en el Inter fue distinto, había jugadores con experiencia en el alto nivel. Y creo que el Manchester United está en el término medio, al haber jugadores con experiencia y otros con menos. De todos modos, el sueño de la Champions siempre digo que empieza en los cuartos de final, en los octavos todavía queda mucho. En los cuartos, hasta los equipos que no son favoritos como nosotros, pueden rendir. Así que ahora tenemos que centrarnos en el equipo que tenemos enfrente que es complicado. El partido de ida es complicado. No son tantos trofeos como me gustaría, pero es verdad que hay dos de ellos muy importantes que representan más que los números en sí. Vengo aquí en un momento de gran dominio de uno de los mayores rivales de la Premier y también en la liga de 2012. La copa que ganamos en Sevilla en 2003 significó mucho para mí porque era la primera vez que jugábamos en competición europea. Alcanzar esa final significó mucho para mí. Si no me falla la memoria, he conseguido victorias importantes aquí, también con el Sevilla, pero también he perdido y no creo que eso vaya a tener importancia en lo que pase. Esta eliminatoria acabará en Old Traford y creo que está igualada. Vamos a ir a por todas, tenemos confianza y tenemos confianza en poder sacar esto adelante.

- Reservó a algunos jugadores en FA Cup. ¿Cómo llega su plantilla?

- Más que hablar de dos partidos importantes, en realidad la cuestión es que debemos ir pensando de uno en uno. Pasa lo mismo con la Premier, la FA Cup? No reservamos a ningún jugador, sólo no jugó De Gea, pero por respeto al otro portero.