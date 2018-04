Sevilla FC-Villarreal: 'Alumbrao' imperativo en Nervión

La tradición del 'Alumbrao' en el recinto ferial torna hoy en imperativo en el 'Real' de Nervión, donde se precisa que se enciendan las luces de un Sevilla que se juega su futuro en el campeonato liguero horas antes de que la Feria luzca brillante en el mapa hispalense. Porque los de Montella miran cara a cara a la primera final en esta semana de algarabía en la capital y vital para el devenir del proyecto de Arias. Europa está en juego antes de disputarse el título copero contra el Barcelona.

De esta cita depende parte del futuro blanquirrojo. El día del 'pescaíto', ante un rival directísimo en la carrera continental, con los puntos y el 'goal-average' en liza y la certeza de que una derrota supondría un golpe muy duro en su obligado objetivo de finalizar, como mínimo, entre los siete primeros. El Sevilla depende de sí mismo para alcanzar esta meta, pues si se impone hoy al 'Submarino' le arrebataría la sexta plaza y le ganaría en los números particulares, trascendental en el epílogo de la competición.

Cabe recordar que remontó en El Madrigal (2-3) a un Villarreal que, como los hispalenses, se presenta en una dinámica negativa después de dos derrotas, mermado por las ausencias y en una crisis de confianza. La diferencia es que el Sevilla enfila esta cita tras despedirse de la Champions con la cabeza alta ante todo un Bayern y con una semana por delante para recuperar fuerzas para la Copa. Por ello, no se espera que Montella realice demasiados cambios aunque sí habrá retoques. De momento, no ha incluido en la lista a Correa, por lo que el costado zurdo corresponderá a Sandro, que se ha reivindicado con sus últimas actuaciones, o a Nolito. También se espera que Muriel releve arriba a Ben Yedder y no se descarta alguna otra variación, como la entrada de Layún o Carriço. Sea como fuere, sólo cabe una opción: iluminar sus aspiraciones.