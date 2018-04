Antonio Cordón: "¿El Sevilla? No sé nada, me voy a China mañana"

Tras la destitución de Óscar Arias en la noche de ayer, ahora los esfuerzos de José Castro se van a centrar en la contratación del nuevo director deportivo que lidere el proyecto deportivo a partir de este verano. El propio Castro se ha puesto como límite el plazo de un mes para cerrar la llegada del elegido y ya son varios los nombres que empiezan a salir a la luz. Antonio Fernández, que ya estuvo en el Sevilla años atrás, Fran Garagarza, con el que hubo contactos el año pasado pero finalmente continuó en el Eibar, André Geraldes, del Sporting de Portugal, o Antonio Cordón, ex del Villarreal y Mónaco y uno de los que más gusta en la planta noble del Sánchez-Pizjuán.

No en vano, José Castro no ocultó que el valenciano es uno de los que está en el abanico de candidatos. "Estamos trabajando en el recambio de Óscar Arias y antes de un mes lo tendremos, seguro. ¿Antonio Cordón? Estamos estudiando diferentes opciones y en el plazo marcado decidiremos. Antonio Cordón es un magnífico director deportivo, pero le repito, estamos sondeando diferentes opciones", comentó anoche en El Larguero.

Cordón trabaja en estos momentos como ejecutivo deportivo de la empresa que el presidente del Granada, John Jiang, maneja además de otros clubes como el Parma o el Chongqing Lifan, club en el que posiblemente acabe recalando Andrés Iniesta la próxima temporada.

Ante esta situación, ESTADIO Deportivo se ha puesto en contacto con Antonio Cordón, que asegura no saber nada del club de Nervión por el momento. "¿El Sevilla? No sé nada, no tengo ni idea, acabo de llegar de viaje y mañana me vuelto a marchar a China, estoy totalmente desconectado", ha dicho el dirigente.

Preguntado sobre las palabras de Castro, Cordón ha rehusado amablemente hacer ninguna valoración. "Me coges totalmente fuera de todo, he estado viajando y no me he enterado de nada de lo que ha pasado, y mañana me vuelvo a ir", ha aclarado uno de los candidatos del Sevilla para la dirección deportiva.