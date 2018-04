Arias, el único que paga los platos rotos

Después de más de cinco horas de reunión, el consejo de administración del Sevilla, encabezado por José Castro, decidió poner fin a la etapa de Óscar Arias como director deportivo, pero mantuvo en su puesto a Vincenzo Montella, que, de momento, se sentará en el banquillo nervionense hasta final de temporada. El entrenador convenció a la directiva durante el cónclave que mantuvieron el pasado domingo, hasta el punto de que hubo unanimidad en el consejo con respecto a la continuidad del italiano.

Así lo expresó el presidente nervionense, que, sobre las 23:00 horas, compareció ante los medios de comunicación para explicar las medidas adoptadas por la alta cúpula. Antes de las preguntas, reveló el cese en sus funciones de Óscar Arias, el cual permanecerá en el club hasta final de temporada, pero sin participar obviamente en la planificación de la próxima.

Igualmente, anunció que se trabaja para la contratación de un nuevo encargado de la parcela deportiva y que, en menos de un mes, esperan que se pueda hacer oficial el nombre. "El consejo de administración ha decidido esta noche que el director deportivo, Óscar Arias, no continúe en el club una vez que finalice LaLiga. Arias seguirá ejerciendo labores propias de su cargo con la primera plantilla, pero no tomará decisiones relativas a la planificación de la próxima temporada. El Sevilla confía en tener un nuevo director deportivo en un plazo menor de un mes y trabajar en la nueva configuración de la secretaría técnica", explicó el máximo mandatario.

Castro además reconoció deficiencias en una planificación que se ha defendido a capa y espada en el seno del club: "Es una temporada extraña, con altibajos, y hemos tomado esta decisión porque estimamos que la planificación no ha sido la adecuada". En este sentido, Castro confesó que el club está "a las puertas de un cambio en cuanto a la persona que dirigirá la nueva dirección deportiva: "Entendemos que este año ha habido errores que tenemos que subsanar. Hay cosas que sabemos que no volverán a ocurrir o que no vamos a ir por ese camino. Lo cambiaremos, porque para eso estamos aquí".

La gran cuestión era si Montella seguía o no, y el dirigente se mostró contundente al respecto. "El domingo, cuando llegamos de Madrid, estuvimos reunidos durante tres horas, y lo que nos ha demostrado y dicho es que él está con fuerza, ánimo y mucha capacidad. Está confiado plenamente en que va a levantar al equipo para clasificarlo para Europa", aseveró Castro, que cree que el revulsivo que necesita el equipo no es un cambio de entrenador: "El revulsivo es la propia plantilla. Los jugadores estuvieron reuniodos ayer (por el lunes), que no se entrenaban, y hablaron para sacar esto adelante. Más allá del partido horrible en la Copa, nos transmiten que están capacitados para salir adelante".

También se le preguntó si una derrota en Valencia podría costarle el puesto al míster, pero el presidente respondió con las miras más allá: "Vamos a esperar a que termine la temporada, y luego ya decidiremos. Ha habido unanimidad en cuanto a la decisión sobre Montella en el consejo". Una confianza en la que incidió: "Si no creyéramos en él, no habríamos tomado esa decisión. Él está tan enfadado como nosotros, aunque también con mucha fuerza y ganas. El entrenador está preparado para que el equipo esté en Europa el próximo curso".

Además, dejó entrever que Caparrós encaja en los planes del club, para después confirmarlo en Onda Cero: "Estamos pensando en una reestructuración de varias áreas, y lo de Joaquín podría ser. Queremos que esté aquí y Caparrós va a colaborar con nosotros la próxima temporada. Ya veremos cuál será su labor".