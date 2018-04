El casting por Arias se acelera

Tras la destitución de Óscar Arias en la noche del martes, ahora los esfuerzos de José Castro se van a centrar en la contratación del nuevo director deportivo que lidere el proyecto deportivo a partir de este verano. El propio presidente se ha puesto como límite el plazo de un mes para cerrar la llegada del elegido y ya son varios los nombres que empiezan a salir a la luz en un casting que se acelera. Entre ellos, destacan a día de hoy dos en particular, los de André Geraldes, del Sporting de Portugal, y el de Antonio Cordón, ex del Villarreal y Mónaco y uno de los que más gusta en la planta noble del Sánchez-Pizjuán. No en vano, José Castro no ocultó que el valenciano es uno de los que está en el abanico de candidatos. "Estamos trabajando en el recambio de Óscar Arias y antes de un mes lo tendremos, seguro. ¿Antonio Cordón? Estamos estudiando diferentes opciones y en el plazo marcado decidiremos. Antonio Cordón es un magnífico director deportivo, pero le repito, estamos sondeando diferentes opciones", comentó en El Larguero. Cordón trabaja en estos momentos como ejecutivo deportivo de la empresa que el presidente del Granada, John Jiang, maneja además de otros clubes como el Parma o el Chongqing Lifan, club en el que posiblemente acabe recalando Andrés Iniesta la próxima temporada.

Ante esta situación, ESTADIO Deportivo se ha puesto en contacto con Antonio Cordón, que asegura no saber nada del club de Nervión por el momento. "¿El Sevilla? No sé nada, no tengo ni idea, acabo de llegar de viaje y mañana me vuelto a marchar a China, estoy totalmente desconectado", ha dicho el dirigente, que, preguntado sobre las palabras de Castro, rehusó amablemente a hacer ninguna valoración: "Me coges totalmente fuera de todo, he estado viajando y no me he enterado de nada de lo que ha pasado, y mañana (por hoy) me vuelvo a ir". No obstante, ´Muchodeporte´ afirma que el Sevilla habría contactado ayer mismo con el valenciano y que le habría ofrecido un contrato de tres años con total libertad de movimientos.

También se ha hablado mucho en los últimos días del portugués André Geraldes, actual director deportivo del Sporting de Portugal. De 32 años, el pasado verano fue nombrado cabeza visible de la dirección deportiva del conjunto lisboeta tras varios años formando parte de la secretaría técnica. Joven, aunque experimentado, se trata de una figura muy bien considerada entre sus iguales, lo que le ha servido para ganarse el interés de varios clubes europeos, entre ellos el Sevilla. Una opción que Geraldes ve como una oportunidad clara de seguir creciendo profesional y económicamente, pues vería incrementado notablemente su sueldo en Lisboa. ESTADIO ha tenido la ocasión de conocer más detalles a través de su entorno, donde aseguran que "aún no hay ninguna propuesta oficial", aunque es cierto que conocen el interés sevillista.

Le seduce el Sevilla

Esta opción tiene expectante a Geraldes: "El Sevilla es un club interesante, pero él sigue haciendo su trabajo. Vamos a ver qué le puede traer el futuro".

El Sporting, por su parte, no está muy por la labor de facilitar su salida, por lo que los dirigentes de los ´Leones´ habrían emplazado su futuro al cierre del curso. Justo el mes que, como mucho, anunció Castro para contar con el recambio de Arias.