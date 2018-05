La Premier 'toca' a una de las perlas del Sevilla

El regreso de Joaquín Caparrós ha supuesto un plus de motivación para los canteranos del Sevilla, quienes están viendo cómo se multiplican sus opciones de promocionar, tras llevar unos años las puertas del primer equipo prácticamente cerradas. Como defiende el utrerano, no es que faltase talento; es que "no se les estaba dando la oportunidad a los chavales" de mostrarse al más alto nivel.

De hecho, son muchos los clubes, nacionales y extranjeros, los que han seguido tanto al Juvenil DH, en la Youth League, como al Sevilla Atlético, en Segunda división. Un especialista en 'birlar' canteranos de LaLiga es Rafa Benítez (Newcastle), quien, según ha podido saber ED, ha puesto esta vez sus ojos en Alejando Viedma (19), un fino centrocampista que están entrando en las últimas jornadas en los planes de Luis García Tevenet, quien le dio los 90 minutos en Oviedo, el pasado sábado.

Viedma abandonó en 2016 el Juvenil B del FC Barcelona (allí no entienden que se marchara) para fichar por un Sevilla que, de la mano de Óscar Arias, le mejoró el contrato recientemente. El jiennese, pivote, mediocentro o interior, está llamado a ser uno de los grandes referentes del Sevilla Atlético en Segunda B, aunque la Premier llama a su puerta.