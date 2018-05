El presidente de Boca pregunta por Pizarro... y Tigres no le olvida

Guido Pizarro tiene 'novias' en Argentina. 'El Conde', que no ha terminado de cuajar en el Sevilla FC, mantiene un buen cartel en su país natal y uno de los grandes como Boca Juniors ha preguntado por su situación.

El propio presidente de la entidad porteña, Daniel Angelici, ha sido el encargado de desvelar públicamente el interés en Pizarro. En declaraciones para la prensa, el máximo dirigente de Boca no tuvo inconvenientes en comentar que se puso en contacto con su homólogo sevillista, José Castro. "Hablé con el presidente del Sevilla, pero hasta que no tengan un nuevo director deportivo no van a tomar ninguna decisión", explicó.

Por tanto, a pesar del interés 'xeneize', desde Nervión no van a realizar ningún movimiento hasta la llegada del nuevo director deportivo, por lo que ni Pizarro ni ningún otro jugador saldrá del Sevilla hasta que no aterrice el nuevo gestor de la parcela deportiva.

Tigres también permanece atento

Paralelamente a los deseos de Boca Juniors por contratar al pivote, su exequipo, el Tigres, aspira a volver a contar con él entre sus filas, según Radio La Red, que añade que ya ha iniciado movimientos para concretar su vuelta.