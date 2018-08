En Inglaterra ven al Sevilla como favorito por Batshuayi

"Tenemos que esperar porque los que queremos traer exigen esa espera", así comentó Caparrós en la presentación de Aleix Vidal la tesitura que está viviendo la secretaría técnica del Sevilla en los últimos días del mercado inglés. De tal modo, las próximas horas adquieren trascendencia para abordar la contratación de un delantero centro que, según cuenta Goal.com, bien podría ser Michy Batshuayi. El delantero belga es el pretendido por Joaquín Caparrós y, en la línea de estas informaciones, dentro de sus preferencias por recalar en LaLiga, tendría al Sevilla como principal conjunto al que incorporarse, a pesar de tener postores de peso Champions como Valencia y Atlético de Madrid.

Con Giroud y Morata por delante, y el joven Tammy Abraham generando buenas sensaciones en pretemporada, el ariete busca una salida como ya lo hizo el pasado invierno, cuando llegó a la disciplina del Borussia Dortmund. En ese momento, el de 24 años ya estuvo cerca de aterrizar en Sevilla, pero la salida de Pierre Emerick Aubameyang lo llevó a Alemania.

La sintonía entre Sevilla y el futbolista es buena, tanto es así que en enero pidió perdón al presidente Pepe Castro por no haber podido llegar a su equipo, a pesar de haber dado su palabra. En el conjunto madrileño partiría como suplente con Diego Costa, mientras que el Valencia parece más centrado en incorporar a Kevin Gameiro. A pesar de estar el primero en la lista, el Sevilla está en contactos con Aboubakar por si ello no llegara a buen puerto. El único postor foráneo sería el Borussia Dortmund, que ya anteriormente intentó ficharlo tras su cesión, pero la cláusula marcada, de 78M€, no estaba al alcance de los de la Cuenca del Ruhr. En las próximas horas, el desenlace se materializará y sabremos cuál es el su destino.