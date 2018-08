Caparrós y el mercado: Nzonzi, Ben Yedder, Pépé, Bacca...

Joaquín Caparrós ha analizado la actualidad del mercado sevillista durante la presentación de André Silva. El director de fútbol nervionense ha destacado en primer lugar la incorporación del luso. "Hemos incorporadao un futbolista perfil Sevilla. Ya tenemos a Ben Yedder que hizo unos grandes números el año pasado y el anterior. Ir al mercado te exige gastar mucho dinero y ahí lo tenemos bien. También tenemos a Muriel, tenemos muchísima confianza en él. También está Carlos, un futbolista canterano, y que se está recuperando", ha explicado.

Uno de los nombres propios pasa por el de Nzonzi, el galo ha viajado esta mañana a Roma para pasar el reconocimiento médico como paso previo a la oficialización de fichaje, algo que reconocen desde el propio club. "Nzonzi no se ha entrenado con permiso del club, no está hecho su traspaso, al 100% no. Hasta que no se firme no hay nada seguro. Nzonzi ha viajado a Roma con permiso del club, allí va a hacer el reconocimiento médico".

En cuanto a la posible salida de Ben Yedder, Caparrós ha sido tajante: "Depende de la oferta que llegue, si llegan con el taco... Ben Yedder es un buen futbolista, hizo el año pasado 22 goles, un jugador que si se resfría un delantero de Francia es campeón del mundo. El mercado es el mercado y estamos atentos y valoramos todo".

También ha confirmado Caparrós que Bacca ha sido uno de los ofrecimientos que han llegado, como informaba ED en el día de hoy: "Han venido ofrecimientos de muchos futbolistas. No sé qué pasa con los futbolistas que han estado en Sevilla que luego siempre llaman para volver a venir. Sí que nos han llamado, pero solamente Bacca sino otros muchos jugadores".

Posibilidad de fichar algún defensa más: "Hemos hecho una buena inversión en defensa, pero quedan muchos días. El jueves tenemos otro partido muy importante, sí que estamos cubiertos, otra cosa es que haya alguna baja y ahí si nos planteríamos otra historia".

Interés en Nicolas Pépé: "El Sevilla es un club que lleva mucho tiempo trabajando, en el fútbol francés y europeo. Pépé es uno de los muchos que seguimos y tenemos en cartera. No te puedo decir más porque tampoco hay más".

Carlos Fernández, delantero del primer equipo: "Vamos a ver cómo se configura la plantilla. Carlos es un jugador que está al 100% del primer equipo, ahora lo que deseamos es que se recupere, es un chico que siente el escudo y la camiseta, de los que queremos. Estoy seguro que va a disputar la titularidad al resto de jugadores".

André Silva, segunda opción por Batshuayi: Caparrós: "André Silva es un futbolista top. El Milan pagó 38 millones por él, hablamos con el Chelsea también por Batshuayi pero él quiso jugar Champions. Pero Silva es top también, mundialista, como Muriel".

La renovación de Sarabia: "Sarabia tiene una propuesta de una muy buena mejora en su contrato y renovación. Está la cosa ahí, la están estudiando y en su momento ellos decidirán cuando se hace uso de la propuesta".

Ficharán o no a un portero: "Ahí si tengo noticias frescas. He hablado con Machín y está muy contento con la portería, nosotros ahí tenemos que apostar por la cantera. Tenemos a Juan Soriano, es un chico que si fuera de otro sitio resultaría que se le valoraría más, es internacional sub 21, le está gustando al entrenador y está tranquilo en esa demarcación".

Se busca un sustituto para Nzonzi: "Una vez que se cierre una cosa, se valora otra. Veremos lo que es mejor para el equipo, el Sevilla se ha hecho grande por el modelo y la filosofía de los últimos años, y ahí tenemos que seguir".