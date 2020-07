Setién no engaña a nadie

Los dos últimos empates, los triunfos del Madrid... Setién vivirá mañana una final en Villarreal con una 'previa' a mediodía en San Mamés que podría decidir su camino como blaugrana quince partidos -ligueros- después de haberlo iniciado. Arthur, Griezmann, Messi-Eder, Piqué y sus mensajes, las elecciones, en Barcelona se habla más de lo que viene, de lo que hay alrededor o del Madrid que de lo que se están jugando. Y el de Santander es la diana más fácil que hay para liberar todas las frustraciones.

Una comparativa de la evolución del Barça de Valverde y el de Setién concluía hace unos días que el equipo blaugrana tenía más el balón desde la llegada del cántabro, presionaba más arriba y ello se había traducido en una mayor fortaleza defensiva, pero en cambio, había bajado la efectividad y el ataque posicional en zonas cercanas al área. Y por tanto, costaba más ganar. ¿A alguien le sorprende? No debería, pues Setién es eso y al ex del Betis, supuestamente, lo ficharon para eso. Y los que entonces defendían que era el técnico perfecto para devolverle al equipo el 'gen blaugrana' y ahora reniegan de él diciendo que se está 'valverdizando' son los mismos que lapidaron a Valverde en cuanto tuvieron oportunidad, aunque los resultados aún no fueran del todo esquivos y el equipo marchase líder del campeonato.

En realidad, a Setién lo ficharon para ganar. Como a todos. Y lo demás son milongas. Y también para servir de escudo a una directiva en plena transición electoral, que tiene tantos enemigos como advenedizos deseosos de meter baza en esa mina de oro. ¿Les suena también eso?

Y el ex del Betis, con lo que le gusta hablar y explicarlo todo, se ve cada vez más impotente de atender y justificar los fuegos que le surgen en uno u otro lado. Así es muy difícil.

Pero lo más triste es que en Sevilla algunos sigan esta pantomima como si de su equipo se tratara; celebren las derrotas del cántabro en Barcelona como si fueran acérrimos del equipo rival; y tilden como un fracaso una trayectoria como blaugrana que, en realidad, lo sitúa a la misma altura de uno de los mejores entrenadores españoles de las últimas décadas: Ernesto Valverde. Sólo hay que mirar datos: el cántabro ha sumado 30 de 42 puntos posibles -seis de doce en las últimas cuatro jornadas-; el extremeño 40 de 57, números bastante similares. Y con circunstancias muy diferentes...

La diferencia está en el estilo y, ahí, Setién no engaña. Él juega a lo que dice que juega. Y a lo que siempre ha jugado. Y el que no quiera comprarlo o no le guste que no lo haga. Está en su derecho.