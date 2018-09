Así llega el remozado Olympiacos al duelo contra el Betis

Después de lograr siete ligas consecutivas en Grecia, Olympiacos acabó la pasada temporada en tercera posición y se vio obligado a renovar su proyecto desde cero, empezando por el entrenador. Los helenos, próximo rival del Betis en la Europa League, volvieron a confiar en lo conocido y contrataron a Pedro Martins, su quinto técnico luso en los últimos seis años tras Leonardo Jardim, Vítor Pereira, Marco Silva y Paulo Bento. Martins no llegaba tras haber entrenador a ninguno de los grandes del fútbol luso, pero con el mérito de haber metido en Europa a tres modestos como Marítimo, Rio Ave y Vitoria de Guimaraes.

Su primera misión fue llevar a Olympiacos a la Fase de Grupos de la Europa League superando dos fases previas. Tras dejar en la cuneta al Lucerna y al Burnley, logró el objetivo. Además, ha ganado los tres primeros partidos del campeonato griego, en el que es líder gracias a su mejor diferencia de goles (8 a favor y uno sólo en contra). En total, ha ganado cinco y empatado uno de sus seis partidos oficiales del curso.

Este verano llegaron a sus filas el exbético Nahuel y el ex del Leganés, Guerrero. El extremo no goza aún de la confianza de Martins, mientras que el punta ha marcado cuatro dianas en sus seis primeros partidos de rojiblanco. Con todo el máximo goleador es otra incorporación, el extremo Christodoulopoulos, con cinco dianas. El otro gran fichaje es el de Yayà Touré, que llegó lesionado y aún no ha debutado. Podence y Natcho son otros dos jugadores a tener en cuenta.

Su estadio ha perdido la mística en Europa

Al igual que el Betis, Olympiacos ha disputado en muchas ocasiones la Europa League (y antigua UEFA), pero será su segunda participación en la Fase de Grupos. La mística de su estadio,el Georgios Karaiskakis, siempre ha acompañado a los de El Pireo, pero lo cierto es que en las últimas temporadas resulta más abordable que nunca. Así, el conjunto de El Pireo solo ha ganado uno de sus últimos nueve partidos de la UEFA Europa League como local (cuatro empates y cuatro derrotas). Además, solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos como local en la fase de grupos de la UEFA Champions League, perdiendo cuatro de ellos. Por su parte, el Betis solo ha perdido uno de sus últimos siete partidos europeos a domicilio: ganó cuatro de ellos y no ha encajado más de un gol en ninguno de esos partidos durante esa secuencia.