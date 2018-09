La carta más sincera de Marc Bartra

Marc Bartra ha sido el último protagonista en la web 'The Players Tribune', una plataforma que ofrece contenido escrito por los propios profesionales del deporte.

Así, el defensor del Real Betis ha repasado su trayectoria tanto deportiva como vital. Y es que San Jaime dels Domenys soñaba, junto a su hermano gemelo Éric, ser como los hermanos De Boer en el primer plantel del FC Barcelona.

Algo que pudieron llevar a cabo en parte, tanto en la cantera del Espanyol como en la de la entidad blaugrana. Sin embargo, el catalán sufría en exceso, a los diez años, la altísima presión que hay en los escalafones inferiores barceloneses. "Aunque apenas estén un poco disgustados contigo, traerán a otro. Así es la academia del Barça. Cada niño del mundo quiere jugar allí. (...) Creéme, eso es presión. Especialmente cuando tienes 10 años de edad. No tienes la madurez para poder lidiar con eso. Estás viviendo la vida de un profesional experimentado, pero aún eres un niño. Y honestamente, no recuerdo haberlo disfrutado demasiado. Me encantaba cuando nos entrenábamos con el balón, o cuando podía jugar con mi hermano. Pero en el día a día, en las cosas rutinarias, compaginar el fútbol junto con los estudios y sacar buenas notas, se me hacía muy duro", explica Bartra.

Sin embargo, para el '5' verdiblanco había algo más difícil, incluso, para él: "Que mi hermano estuviera allí todavía hacía las cosas más complejas. Nos entrenábamos juntos y jugábamos en el mismo equipo. Y a veces, yo podía estar satisfecho con el partido que había hecho, pero si él había estado en el banquillo, mis sentimientos se mezclaban. Quería que a los dos nos fuera bien. No sé si fue culpa de tener esta presión de jugar en el Barça, pero nuestra rivalidad creció y se hizo más sombría. Incluso a veces pensaba '¿Quizás mi hermano no me quiere?'".

Pero pronto obtuvo la respuesta. Y es que el Barcelona descartó a su hermano y, unos años después, Bartra empezó a formar parte de La Masía. Fue entonces cuando su gemelo Éric rompió a llorar porque Marc lo abandonaba después de haber compartido toda una vida juntos, dejando un hueco irremplazable en su casa de toda la vida.

"Nuestra relación cambió desde entonces", confiesa Bartra, quien celebra este suceso junto a su debut en el primer equipo azulgrana contra el Atlético de Madrid a los 19 años. En el Barcelona, de hecho, se consolidó como titular. "Pero luego, por el motivo que fuera, empecé a tener menos protagonismo. Y para el verano de 2016, me di cuenta de que si realmente quería seguir evolucionando y seguir siendo feliz, entonces probablemente debería marcharme, salir de mi zona de confort", añade el zaguero catalán.

Con todo, Bartra celebra por su paso por el Borussia de Dortumnd, a pesar del episodio sufrido cuando la metralla de tres bombas fue a parar a su muñeca. Aunque luego, después de todo lo sufrido, seis meses después estaba levantando un título de Copa.

Bartra, finalmente, agradece lo que es ahora mismo, celebrando la familia que ha formado y los éxitos deportivos que está teniendo: "También valoro muchísimo el haber podido jugar para el Barça, el Dortmund y ahora en el Real Betis, el club al que llegué en enero y que me hacen sentir un privilegiado por todo el cariño que me dan cada día. Lo valoro todo mucho más, no solamente porque se podría haber acabado todo, sino también porque sé qué tan rápido el sueño que estoy viviendo, por la razón que sea, puede desaparecer".