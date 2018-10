El Betis ultima la renovación de Francis

El Betis no fue capaz de retener a Fabián ante la mareante oferta del Nápoles, pero, uno a uno, está intentando blindar a todas las perlas que salen de la prolífica cantera de Los Bermejales y que ya han sido tentadas por poderosos equipos europeos. Ya mejoró el contrato y subió la cláusula de rescisión de Loren Morón, también hizo lo propio con Junior Firpo y el siguiente será Francis Guerrero, cuya renovación está ultimándose ya y debe ser una realidad a muy corto plazo, según ha explicado el propio protagonista.

El futbolista malagueño ha atendido en la noche de este lunes a Betis TV, donde ha explicado con detalle el punto en el que se encuentran las negociaciones para ampliar su contrato con el club verdiblanco. "He cambiado de representantes y el retraso en mi renovación ha tenido un poco que ver con eso. Yo lo he dejado todo en manos de mis agentes y en las del club, porque quiero estar centrado en el campo. A mí me gustaría seguir aquí y ojalá pueda estar mucho tiempo. Desde luego, estoy muy tranquilo porque hay muy buena sintonía", ha señalado en una entrevista para el programa 'Heliópolis'.

"No hay muchos clubes que cuidan la cantera como lo hace el Betis y en ese sentido me siento muy afortunado de estar aquí", ha valorado Francis, quien ha agradecido la confianza que Quique Setién ha depositado en él, a pesar de que no entró en la convocatoria ante el Leganés y tuvo que ver el partido desde la grada: "Siempre queremos jugarlo todo, pero hay bastantes partidos este año y la plantilla no es muy amplia, así que hay que hay que ir dosificando y repartir mucho los minutos. El equipo está dando un rendimiento fantástico y eso habla bien del grupo. Todos estamos preparados para rendir".

En esta línea, ha asegurado que sufre "mucho más" viendo el fútbol como un espectador más. "Yo lo vi desde el palco, con otros jugadores no convocados, y lo llevo mal, porque arriba se sufre más. Dentro, en el campo o en el banquillo, lo estás viviendo; pero desde fuera no puedes hacer nada y lo pasas mucho peor", ha admitido, al tiempo que elogiaba el nivel de esta plantilla: "Este año ha llegado un grupo de jugadores con mucho bagaje y experencia y eso es bueno para todos. Los jóvenes porque aprendemos de ellos y porque venimos apretando. Ninguno nos podemos relajar. La competencia siempre es buena y hay que ponerla al servicio del equipo".