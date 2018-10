Francis, sobre los pitos: "Estoy con más ganas que nunca"

Francis Guerrero se siente "muy orgulloso" de estar en uno de los clubes que más cuidan la cantera, pero sabe que ser un jugador de la casa no le eximirá de la gran exigencia que supone representar al Betis en una temporada con tres competiciones y que ha generado tanta expectación e ilusión en la afición. El malagueño vivió en sus carnes esta exigencia en el partido ante el Athletic, cuando recibió la crítica de un sector del Benito Villamarín. No obstante, lejos de amilanarse, usa para "aprender" y para ser "más fuerte". "Estoy con más ganas que nunca", asegura.

El futbolista verdiblanco ha atendido este lunes al programa 'Heliópolis', de BetisTV, donde ha explicado cómo vivió ese momento. "Fue una situación nueva para mí, nunca había vivido algo así, pero no hay que darle tanto drama. Soy miembro del primer equipo a todos los efectos y habrá días mejores y peores, pero todas estas situaciones al te hacen mejor futbolista", ha señalado Francis, que ha agradecido la confianza que le demostró Setién en sala de prensa y, sobre todo, alineándole en Girona, donde puso el pase del gol del triunfo: "El míster me dio la confianza, me volvió a poner de titular y así uno se siente respaldado para dar lo mejor en el campo. El centro me salió divino y tuvimos la suerte de que sirviera para sumar los tres puntos".

Otro de los puntos de apoyo del de Coín fue precisamente el autor del tanto en Montilivi, un Loren que nada más marcar se fue a agradecerle el pase y agarró la camiseta de Francis para señalar su nombre ante la grada. "Hay un buen ambiente en el vestuario y, además, Loren es mi amigo. Se lo agradecí por el gesto de la camiseta y sobre todo porque aunque el pase fuera mío, al final el gol que nos dio el triunfo fue suyo", ha recordado el carrilero bético, quien considera clave mantener la confianza en uno mismo: "La mente manda y la confianza lo es todo. A partir de esa asistencia, me solté. Poco a poco me iré quitando la presión. No tengo tampoco ningún remordimiento después del partido del Athletic. Estoy más motivado que nunca y estas situaciones te hacen crecer y mejorar".

Además, durante la entrevista, Loren también repasó otras cuestiones, como su posible debut en Europa este jueves, su papel en la selección sub 21 en año de Europeo o el buen inicio de Liga del equipo.

Debut en Europa: "Otro reto más. Este año estoy viviendo nuevas experencias en este sentido, el otro día lo viví en la grada ante Olympiacos y tengo ganas de estrenarme, de pasar la fase de grupos y de hacer un buen papel en la competición. El Dudelange no va a venir de paseo. Si están aquí es por algo, así que habrá que estar con los pies en la tierra y concentrados para sacar los tres puntos. El Milan no les pudo ganar con facilidad y no creo que vayan a ponernos las cosas fáciles aquí".

Pocos goles a favor, pocos en contra y mucha posesión: "Nunca había visto un porcentaje tan alto (82,5% ante el Leganés), pero eso es algo subjetivo, luego hay que ver la efectividad de esa posesión. Nosotros tuvimos ocasiones en la primera parte, como la de Joaquín y hasta el final no llegó el gol. No es cuestión de que los goles los metan los delanteros y los eviten los defensas. Esto es un trabajo en equipo y cuando tenemos la posesión del balón y ataca, es más difícil que nos creen ocasiones. Esperamos seguir en esta línea y, además, tener más efectividad de cara a portería".

Estilo de juego: "En los partidos de casa, estamos teniendo un alto porcentaje de posesión. Los rivales se meten prácticamente los once en su campo y cuesta encontrar espacios y tener ocasiones. Por suerte, en la última del partido, pudimos hacer gol y llevarnos los tres puntos, que es lo único que importa. En la primera parte tuvimos varias ocasiones claras y no entró el balón. Abrir la lata facilita mucho las cosas para el resto del transcurso del partido. Cuando un equipo se meta atrás, a veces cuesta mucho marcar, te entran las prisas, te precipitas... y ahí la paciencia es clave. Pese al revuelo, conseguimos remontar hasta empatar y estuvimos a punto de ganar al Athletic. El domingo, igual, al final conseguimos ganar. No es fácil crear ocasiones cuando los rivales se meten tan atrás".

El Betis marcha quinto: "No suelo mirar mucho la clasificación porque se trata de ganar partidos. La clasificación sólo hay que mirarla en la jornada 38 o ya llegando al final. Que el Barça lleve tres partidos sin ganar y que la clasificación esté tan igualada habla bien del trabajo que están haciendo todos los equipos. LaLiga española tiene un nivel altísimo, estamos arriba y esperamos seguir ahí".

Fijo en la selección sub 21: "Es algo secundario, porque el día a día es el club, pero me ilusiona representar a mi país con la sub 21 de España, que es un reto y este año es el Europeo y me gustaría participar porque será mi última oportunidad".