Joaquín: "Aprecias el crecimiento del Betis cuando vienen Lo Celso, Bartra, Guardado..."

Joaquín Sánchez ha vivido muchos estados de ánimo del Betis y eso le hace valorar aún más lo que está viviendo. Tocó el cielo ganando una Copa del Rey o jugando Champions y UEFA, pero también sabe lo que es jugar en Segunda y pasar por momentos muy complicados a nivel institucional. Por eso, considera que la exigencia no debe estar reñida con saber disfrutar de los buenos momentos. Y el actual, a su juicio, lo es y se demuestra con el hecho de que jugadores de tanto talento lleguen al club y de que haya un entrenador que demuestra tanta personalidad para defender un estilo de juego que considera muy atractivo.

"La propuesta de juego es muy atractiva y es un factor diferencial. Cuando ves que jugadores como Bartra, Lo Celso, Guardado... vienen al Betis es cuando te das cuenta del crecimiento del club. El Betis está cambiando, hay un proyecto de futuro sólido, con expectativas importantes y eso al futbolista le llama la atención. Institucionalmente, es un club que está madurando y se están haciendo las cosas bien y eso te hace crecer en lo deportivo, trayendo a futbolistas de nivel. Tenemos jugadores de un caché importante y tenerlos en el equipo siempre te dará un plus para competir con los mejores", ha señalado el capitán verdiblanco en una amplia entrevista concedida a la revista 'Panenka', que le dedica su portada de octubre.

En este marco, Joaquín ha elogiado a todos sus compañeros, pero tiene muy clara su respuesta cuando le preguntan quién es el que más le ha sorprendido: "Admiro mucho a Andrés (Guardado). Habiendo sido un futbolista importante que ha jugado cuatro mundiales, siendo un jugador maduro, sigue entrenando como el que más. Para mí es un referente dentro del equipo y es un grandísimo compañero y un ejemplo para todos. Es una suerte tener en el vestuario a tipos con esta grandeza profesional y personal".

El portuense considera que Setién es uno de los grandes artífices del buen momento del equipo y defendió un estilo que genera controversia, pues si bien resulta atractivo, hasta el momento no está llegando acompañado de goles. Joaquín pide paciencia y "perseverar". "Este equipo tiene fe. La filosofía que tenemos es la de madurar mucho los partidos, aunque no es fácil cuando el rival te plantea dos líneas de cinco metidas atrás. Tienes que controlar mucho el juego y controlar mucho las contras. Cuando tienes tanta posesión del balón y metes al rival en su área, no hay que precipitarse a la hora de meter balones adentro. No es fácil tener esa paciencia, pero creo que lo estamos haciendo bien. Al final, el resultado llega a base de perseverar", ha analizado.

"Desde el primer día en el que el míster nos expone su filosofía, la asimilamos y tenemos perfectamente mecanizado a lo que jugamos. Creer en nosotros mismos es clave, porque tener la posesión de balón y generar a través de ella nos da mucha confianza y, hasta ahora, buenos resultados", ha agregado al respecto, antes de mostrarse comprensivo con los críticos: "La afición ha entendido el juego del equipo. Es verdad que a todos nos gusta un juego más directo o más de tú a tú, pero de esta forma también se sufre mucho más que es lo que ha pasado en los últimos años. Creo que con esta filosofía los partidos se controlan mucho más, defendemos mucho mejor teniendo el balón y poco a poco la afición también cree en el estilo porque además los resultados llegan. Independientemente del estilo, lo importante es que los resultados lleguen. Porque, si no, tiene poco sentido. Afortunadamente, el año pasado hicimos una buena temporada y este año, como dice el míster, vamos camino de hacer cosas importantes. Vamos todos a una y la afición lo ha entendido perfectamente".



El 'Manquepierda' es compatible con el inconformismo

Joaquín considera que "el ´manque pierda´ es historia del Betis y no se debería perder". "Es el buque insignia del beticismo, que explica la pasión con la que viven los colores los aficionados para los que su vida es el Betis; pero es compatible con el inconformismo. Esta es una afición ambiciosa, no de hoy, sino de siempre y eso es lo que está empujando a crecer al club", ha señalado, al tiempo que admitía soñar con ganar algún título antes de colgar las botas.

"Hombre, ahora sueño con cosas importantes. La ambición te hace soñar con cosas difíciles. El presidente dijo hace poco que le gustaría ganar un título. ¿A qué bético no le gustaría? Sé que es muy complicado, porque es el fruto del trabajo y la constancia de muchos años. Pero sería muy bonito. Sería muy especial para mí poder ganar otra vez la Copa, pero ganar la Europa League sería un premio muy grande", ha reconocido Joaquín.