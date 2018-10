Joaquín: "Disfruto más que nunca en este Betis y no me planteo dejarlo"

Alguien dijo alguna vez que la edad es sólo un número, que hay viejos de 20 años y jóvenes de 60. Y un perfecto ejemplo gráfico para apoyar esta afirmación es el bético Joaquín Sánchez, un 'niño' de 37 años que vive la vida riendo y haciendo reír, pero que, sobre todo, es un 'chaval' con un físico envidiable que disfruta sobre el césped y que está ofreciendo un espectacular nivel en su segunda etapa en el club de sus amores. Tanto, que por mucho que le pregunten por ello, la retirada es algo que aún le queda muy lejano.

El capitán verdiblanco ha sido el protagonista de la edición de octubre de la revista 'Panenka', que le dedica su portada y una amplísima entrevista en la que asegura que sólo piensa en seguir jugando y que trabaja a tope para ello. "La verdad es que me cuido y me siento un privilegiado de que el físico me aguante para poder seguir compitiendo a este nivel y seguir disfrutando como lo hago. La filosofía de juego del equipo, del año pasado para acá, ayuda a que pueda seguir disfrutando. Me encuentro bien y sigo sintiéndome uno más. Mientras siga siendo así habrá que seguir", ha señalado el portuense, que terminará contrato en 2020, con casi 40 años: "Viendo como estoy, no sé... Es una edad bonita para pensar en dejarlo, pero es que estoy disfrutando tanto y me siento tan feliz jugando que no te puedo decir si en 2020 voy a colgar las botas porque igual no lo hago".

Joaquín admite que se cuida ahora más que nunca, pero precisa que, si no lo hiciese así, sería imposible. "Cuando uno tiene 20 años puede hacer cosas que ahora, a mi edad, no se puede permitir. Al margen de que me encuentre muy bien físicamente, tengo que cuidarme mucho más, descansar mucho mejor y tener una alimentación más controlada. Eso es innegociable si se quiere competir a este nivel: si no se lleva a rajatabla es imposible mantenerse. Tengo claro que, si no fuera cien por cien disciplinado, me tendría que retirar", ha explicado al tiempo que consideraba que el estilo de juego de Setién le beneficia personalmente.

Así, preguntado por las diferencias de este Joaquín con el de 'la finta y el esprint', ha precisado que se trata simplemente de sacar el mejor partido a las cualidades de cada uno. "No me sorprende verme jugando por dentro porque sabía que mis cualidades iban más allá de la velocidad o el regate. Disfruto, toco mucho el balón, corro mucho menos, el equipo gana y yo participo más. Está claro que en este nuevo rol me encuentro mucho más cómodo ahora, no solo yo, también otros futbolistas ofensivos como Andrés (Guardado), Sergio (Canales), Inui, Boudebouz? Podemos jugar más juntos y nos asociamos mucho más entre nosotros. Jugar por dentro te hace participar mucho y te hace sentir más importante. Para futbolistas con talento, este estilo, de permanente contacto con el balón, es muy beneficioso".

A su juicio, otro de los secretos de su buen estado de forma es "sentirse uno más" y no un líder o un veterano de guerra. "No me siento ningún líder porque tampoco me tratan como tal: estos niños te pierden el respeto desde el primer día", ha espetado entre risas. "Pero bueno, independientemente de lo que yo signifique para ellos o lo que pueda aportar al grupo, quiero ser uno más, intentar que lo de ir a entrenar cada día sea lo más divertido posible, que haya buen ambiente. En esta etapa de mi vida en la que disfruto cada segundo que estoy en el vestuario, intento transmitir a los demás la misma pasión: que disfruten de lo que les ha tocado vivir porque es maravilloso y hay que sentirse un privilegiado en todos los aspectos por lo que significa ser futbolista del Real Betis. Intento que vean que trabajo como el que más y que no voy a jugar sólo por quien soy. Sí, noto el respeto y la admiración que me puedan tener, pero yo soy uno más de la plantilla".

El mundo de la televisión ha encontrado un filón en Joaquín y a buen seguro no le van a faltar ofertas cuando se retire, pero el futbolista verdiblanco, que agradece el cariño que recibe, no piensa aún en nada de eso: "La verdad es que no sé lo que haré. Me encanta el cariño con el que la gente me sigue en redes sociales y en televisión. La verdad es que es un mundo que me llama la atención y en el que disfruto mucho cuando mi profesión me lo permite. Me planteo estas cosas, pero aún no tengo claro nada de lo que pasará. Igual me veis en televisión como que me visto de torero... ¡Nunca se sabe!".