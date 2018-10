Loren: "Yo no me achanto ante ningún portero"

Loren Morón simboliza a la perfección el modo en el que afronta este parón liguero el Betis: sin dramatismo alguno por la derrota ante el Atlético de Madrid (la primera de la temporada como visitante, por cierto) y con muchas ganas de resarcirse en el próximo duelo ante otro de los equipos que mejor rentabilizan sus goles, el Valladolid; pero sobre todo con aplomo, serenidad y confianza en que el club y el equipo van por muy buen camino y tienen las ideas muy claras.

El marbellí sabe que la temporada, con tres competiciones en liza, será larga e intensa, así que le da muchísima importancia a aprovechar este tipo de respiros. El '16' atiende a ESTADIO Deportivo antes de afrontar casi cuatro días de merecido descanso, deseoso de desconectar un poco de la vorágine futbolística y con la conciencia tranquila por el trabajo realizado hasta la fecha.

La charla con Loren sobre el césped de la ciudad deportiva y bajo el sol de Heliópolis es pausada, porque ante la grabadora tiene el mismo aplomo que en el área; profunda, por la facilidad y la claridad con la que se expresa; y entretenida, pues es un chaval de sonrisa fácil y al que vivir tantas cosas buenas en tan poco tiempo no se le ha subido ni una pizca a la cabeza. No es de dar titulares pomposos, pero no porque los evite, sino por su personalidad mundana y terrenal, sin delirios de grandeza. Tanto es así, que admite entre risas que nunca sabe cómo celebrar sus goles.

Humilde, educado, sencillo... no se impone objetivos personales ni colectivos y su único cometido es disfrutar de todo lo que está viviendo y tener siempre presente de dónde viene y lo mucho que le ha costado llegar para que estas ganas de mejorar y aprender con las que se despierta cada día le acompañen hasta el final de su carrera.

- Parece que Loren lleva toda la vida en Primera, pero hace sólo 10 meses estaba metiendo goles en el filial, en Segunda B. ¿Se ha parado alguna vez a pensar todo lo que ha vivido en este corto espacio de tiempo?

- Sí, me paro a pensarlo muchas veces, porque es bueno saber de dónde vienes. Me sorprendo a mí mismo por cómo se ha dado todo. Sobre todo rápido, porque ha sido súper rápido, una cosa detrás de otra y sé lo difícil que es eso. Valoro haber tenido la suerte de poder hacerlo.

- Su etapa en el filial ya estaba tocando a su fin. ¿Se veía jugando en Primera división y en Europa hace un año?

- La verdad es que no. Por la edad y porque es una categoría para formar jugadores, yo veía ya que mi etapa en el Betis Deportivo se acababa. Quería ser futbolista y sabía que en el Betis las cosas estaban muy difíciles, porque no me habían dado la oportunidad antes y porque quizás por mi edad era arriesgado para ellos dármela. Pero bueno, sabía que era mi temporada. Tanto para intentar quedarme en el Betis como para llamar la atención de otros clubes, sabía que tenía que hacerlo muy bien y así me lo planteé en verano. Hablé mucho de ello con mi padre, con José Juan (Romero) -otro padre para mí, puntualiza- y así fue el punto de inflexión. El cuerpo técnico y la gente que me rodea siempre me dieron mucha confianza. Yo sabía que tenían que salirme muy bien las cosas y fíjate, por suerte me salieron.

- ¿Cómo valora esa decisión del club de promocionarle y hacerle un contrato profesional?

- El Betis arriesgó mucho dándome esta oportunidad y desde aquí se lo vuelvo a agradecer. No era fácil, pero está saliendo muy bien para todos.

- ¿Qué supuso para un jugador en esa situación inesperada caer de pie en el primer equipo y tirar la puerta abajo con dos golazos el día del debut?

- Pues mira... ese día (sonríe recordándolo)... es que no me imaginaba que todo pudiera salir así de bien. Lo hablaba con los compañeros que más confianza tenía, con José Juan, con mis padres... Les decía: ´Bueno, si voy convocado ya para mí es positivo porque acabo de llegar, y si encima juego unos minutos, pues perfecto´. Pero es que fue todo lo contrario. Pude debutar y además salí de titular, metí dos goles que además sirvieron para que el equipo pudiera sumar tres puntos... Fue un sueño que ni el mejor pitoniso habría podido vaticinar.

- ¿Qué se pasa por la cabeza cuando uno llega a casa y le baja la tensión por todo lo vivido?

- La verdad es que no suelen pasar estas cosas y cuando acabó el partido, la verdad es que era un día para celebrarlo por todo lo alto; pero no. Con toda la tensión que tenía acumulada de la semana, entre subir al primer equipo, firmar mi contrato, debutar y cómo pasó todo, llegue a mi casa y caí rendido en el sofá. No sólo yo, también mis padres y mi hermana. Lo pasé con ellos y esa imagen no se me va a olvidar nunca: los cuatro allí sentados y casi sin hablar entre nosotros, porque estábamos comidos por los nervios, por la tensión y por la intensidad de todo lo que habíamos vivido.

- ¿Sigue sintiendo esos nervios antes de los partidos?

- Sí, se sienten. Es verdad que van a menos porque ya tienes una confianza, estás asentado en el vestuario y en el equipo y los nervios no son los mismos que en los primeros partidos. Yo me pongo un poco nervioso al principio, igual que me pasaba con el filial, pero me veo mucho más tranquilo. Aunque sea en campos que ya has jugado, siempre hay algo que te sorprende. La española es la liga más bonita que hay y hay que disfrutarlo, porque, cuando te ha costado llegar, lo disfrutas mucho más.

- ¿Siente que este año ha subido de estatus? ¿Siente que ahora el nombre de Loren se asocia al delantero titular del Betis?

- Más que subir de estatus, me siento asentado en el primer equipo. Los compañeros siempre me han hecho sentirme uno más en el vestuario, pero no era igual que ahora, que tengo más ´feeling´ con todos, gasto más bromas y estoy más suelto. Tenemos la suerte de que todos somos un poco así y eso es genial porque tienes ganas de venir a entrenar, de estar con ellos... En ese sentido, de adaptación, sí lo he notado. En lo de ser titular o no es el míster el que decide. En nuestro puesto estamos Sergio (León), Tonny (Sanabria) y yo, y cada día trabajamos los tres a un nivel espectacular. Lo que queremos es ayudar al equipo y se está viendo que juegue el que juegue de los tres aportes siempre le aporta mucho al equipo, aunque ahora nos esté costando más meter goles.

- ¿Por qué le cuesta tanto marcar a este Betis? ¿Cuál cree que es el motivo?

- Creo que los rivales también saben ya a qué equipo se enfrentan. El año pasado no nos conocían demasiado y sorprendíamos con nuestras alternativas. Este año ya saben a qué jugamos y saben de antemano cómo nos van a contrarrestar. El que viene aquí sabe que la iniciativa del juego la vamos a llevar nosotros y se cierran más. Es verdad que hay ocasiones que no hemos aprovechado, pero eso va por rachas y cuando venga la racha buena la aprovecharemos.

- Este estilo basado en el control de la posesión es bueno defensivamente y tiene más activos a los medios. ¿Y a los delanteros, les beneficia porque intervienen mucho o les perjudica por tener mucho menos espacios?

- Ni una cosa ni otra. Cada uno en el equipo tenemos nuestra función. Si dominamos mucho un partido, sabemos que los delanteros vamos a participar poco, porque nuestra función no es bajar a recibir o encarar, para eso ya hay otros compañeros que son muy buenos. Hacemos lo que nos pide el míster y estamos tranquilos porque el trabajo es bueno aunque nos falte fortuna de cara al gol. El año pasado marcábamos todos y este año hemos metido pocos y eso es lo que queremos cambiar.

- ¿Genera ansiedad en los delanteros saber que falta gol?

- Más que ansiedad es querer hacer bien tu trabajo, pero sabemos que este deporte es un poco injusto a veces. Tú puedes hacer un partidazo, que si eres delantero y no marcas un gol parece que eres muy malo. Dentro no es así, los compañeros y el míster ven el trabajo que hacemos para el equipo, que es lo que importa. Lo dije cuando marqué dos goles seguidos ante Girona y Leganés: ni cuando marco soy tan bueno ni cuando no lo hago soy tan malo. Los que hoy te critican, mañana te elogian; pero esto es el fútbol, ha pasado toda la vida y no lo vamos a cambiar ahora. Nosotros estamos tranquilos y confiamos en nuestro juego porque es el que nos llevó a Europa.

- Dijo Setién -en sentido figurado- tras el partido ante el Atlético: 'Loren entró en pánico cuando se vio tan solo'.

- Sí, bueno. Son palabras fáciles de sacar de contexto, pero ya te digo que quedarme ante el portero es lo que vengo haciendo toda mi vida y porque me quede ante el mejor del mundo tampoco voy a sentir pánico. La verdad es que en ese momento ni pensé si era Oblak o Cuéllar. Trato a todos con el mismo respeto y cuando encaro a un portero, sea cual sea, siempre tengo las ideas claras. Yo no me achanto ante nadie. Lo de gol es algo que va por rachas.

- A pesar de todo, este curso van dos goles que han dado seis puntos. Siempre que marca, el equipo puntúa y las estadísticas dicen que Loren es el jugador del Betis más rentable del siglo XXI, ya que cada uno de sus goles reportan una media de 1,5 puntos. Y en este siglo han pasado por el club delanteros como Alfonso, Oliveira, Sergio García, Molina, Rubén Castro...

- Aún no me puedo comparar con esos grandes delanteros que nombras y que hicieron tanto en este club. Yo aún no he hecho nada en el Betis, pero es verdad que mis goles han dado puntos importantes, que ya digo que no es lo más importante para mí, y lo demás son sólo estadísticas.

- Ya, ¡pero es una estadística espectacular!

- Sí, sí, es una estadística muy buena, pero hay igual otros jugadores que han aportado más y como los goles los han metido otros no les cuenta la estadística.