Haas, un mero seguimiento

Esta semana se vinculaba, entre otros, con el Betis al mediocentro suizo Nicolas Haas (22), internacional helvético en categorías inferiores que está sobresaliendo en este arranque de curso en la Serie A con la camiseta del Palermo. Tres asistencias en siete partidos oficiales y varias actuaciones reseñables han encartado al canterano del Lucerna, propiedad del Atalanta hasta 2021, aunque está cedido en los 'rosaneri'.

ESTADIO Deportivo se ha puesto en contacto con su entorno, que confesó no tener noticias directas de los heliopolitanos, más allá de un seguimiento que comparten con otros clubes de LaLiga, la Bundesliga alemana y la Super League suiza, si bien Haas, por el crecimiento que está experimentando, no tiene previsto volver por ahora a su país natal. En realidad, pese a que no hay nada avanzado, sus asesores confiesan que hay opciones de que el pivote pueda cambiar de aires en el próximo mercado invernal, si bien habría que poner de acuerdo a tres partes, por lo que su consejo al futbolista será que permanezca en Palermo hasta el final de la presente campaña, potenciando las virtudes que le han hecho saltar estas últimas semanas a la palestra, para que su cotización continúe al alza.

Sea como fuere, Haas no continuará salvo sorpresa en las 'Águilas', puesto que el Atalanta no concedió en el trato (un préstamo seco, como se conoce en Italia) opción de compra alguna a favor de los sicilianos. En esta tesitura, el centrocampista suizo volverá el verano próximo a Bérgamo, bien para quedarse o bien para que la institución 'nerazzurra' haga negocio con su traspaso.

El Betis, como otros muchos, no le pierde la pista, aunque no parece en estos momentos ni mucho menos una prioridad. Eso sí, Guardado afrontará en la 19/20 su último año de contrato...