Francis: "Era una victoria que prácticamente estaba hecha"

Nadie hacía presagiar en el Benito Villamarín el desenlace final cuando Junior subió al marcador el 2-0. Sin embargo, el Betis tuvo que conformarse con un punto, un balance que no dejó satisfecho a los locales."Sentimos un poco de frustración porque teníamos el partido encarrilado para conseguir los tres puntos, pero no sé qué ha pasado. Nos encontramos con dos goles y no nos vamos contentos. Veníamos de una racha mala y nos vamos un poco frustrados. Era una victoria que prácticamente estaba hecha", manifestó Francis.

El canterano se mostró crítico con la actitud mostrada en la segunda parte: "Tendremos que ver el partido y analizarlo. Hay que ser autocrítico, con un 2-0 en casa no se nos puede escapar. Se ha ido el partido muy rápido, les dimos facilidades. Toca analizarlo para que no ocurra. No tendríamos que haber dejado escapar los tres puntos".

Por último, el de Coín también puso en valor la buena primera parte de los suyos: "Creo que hemos entrado bastante bien al partido, estábamos enchufados, veníamos de unos partidos en los que no estábamos bien y bueno, el marcador se nos ha puesto favorable y no sé, se nos fue. Tenemos que hacer autocrítica y que no vuelva a ocurrir".