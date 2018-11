Junior: "Siento estos colores y no necesito más motivación"

En el Camp Nou todos se preguntaban qué era esa centella verde y blanca. ¿Una bala? ¿Un avión? No, era Junior Firpo acuchillando al Barcelona por la banda izquierda del Betis, exhibiendo su potente zancada y el hambre insaciable que caracteriza a esta plantilla; especialmente, a esa espectacular camada de canteranos que crecen a ritmo agigantado y que han llegado al primer equipo para liderarlo -casi la mitad de los goles en la 'era Setién' llevan la firma de jugadores de la casa-, y para exhibirse en los grandes escenarios con tanta calidad como humildad. Y es que esta hornada de chavales que quieren comerse el mundo tienen tanta osadía como humildad. La historia de los Fabián, Loren Morón, Francis o el propio Junior es una apasionante historia de superación y de perseverancia en la persecución de un sueño que alcanzaron justo cuando empezaban a darlo por perdido. Algo básico para tocar el cielo sin despegar los pies de la tierra. Son exponentes de la cultura del esfuerzo y el agradecimiento por la oportunidad que les ha dado un club, un entrenador y un estilo de juego que defienden como sangre de su sangre. Todo estos sentimientos subyacen intrínsecos en la charla que ESTADIO Deportivo mantiene con el carrilero hispano-dominicano. Con sólo 22 años, lo fácil sería venirse arriba. Se ha salido en Barcelona, ante el Madrid, en San Siro; su nombre se vincula al trece veces campeón de la Champions, al City de Guardiola, al Arsenal de Emery. Grandes clubes europeos que asisten con la boca abierta a sus exhibiciones y que que amenazan con dejar caer en Heliópolis un saco de millones para llevárselo. Cantos de sirena que no despistan en absoluto al prometedor carrilero zurdo, que no para de espetar 'tiempo al tiempo' y de admitir que le queda mucho por crecer y que dónde mejor que en el club que tanto confía en él. Una manera de pensar que sólo puede reportar éxitos, para el propio Junior y para el Betis.



- ¿Se ha parado a pensar todo lo que le ha pasado en los últimos 10 meses?

- Realmente no me he parado a pensarlo. Ahora que me lo dices, tengo recuerdos de dónde he estado hasta hace nada y es cierto que la vida me ha cambiado mucho y para bien.

- También en lo personal, con su futura paternidad.

- Sí, sí, también en lo personal. A la espera de mi hija, que estamos muy ilusionados y la verdad es que es algo que quería descubrir joven.

- Aún no ha llegado, pero ya le ha dedicado algunos goles.

- Sí, ya le he dedicado goles, para que venga contenta (risas).

- En el verano de 2017 hizo la pretemporada con el primer equipo y Setién demostró intención de contar con usted, pero llegó una muy inoportuna lesión, el que promocionó fue Redru... ¿Pensó en ese momento que el tren del Betis se había escapado ya?

- En los cinco años que llevo en el club ese quizás fue el momento más difícil para mí. Fue uno de mis peores momentos deportivo y personal, porque al final va todo relacionado. Llegas a casa cabreado, todo son malas caras... Tengo la suerte de tener una pareja que siempre me apoya muchísimo y me ayudó mucho a superar el cabreo que tenía por algo que no podía controlar. Era una lesión que creíamos que no era para tanto, pero cada vez que intentaba entrenar, por cabezonería de querer estar ahí, pues volvía a recaer. Tuve tres recaídas y al final, una lesión que iba a ser de seis semanas fue de cuatro meses. El tren... a ver, a mí no es las cosas me hayan salido muy bien nunca. Ahora me sale todo rodado, pero hasta llegar aquí probé en el Espanyol, en el Almería, el Málaga, el Cádiz... Sube otro compañero, que debuta antes que tú a pesar de que en teoría era mi suplente (sólo en teoría, porque también jugábamos los dos cuando yo lo hacía de central)... No he parado de luchar nunca y quizás el tren no lo di por perdido, porque tenía 19 ó 20 años y aún era muy joven, pero sí creía que una oportunidad muy buena para estar en el primer equipo se me había escapado ya.

- Tras el partidazo en el Camp Nou, el estilo de Setién ha sido encumbrado a nivel nacional. Sobre todo en Barcelona, donde le ven como un candidato al banquillo culé. ¿Le ve algún día entrenando al Barça?

- Por el cariño y el amor que le tengo a este club, que me lo ha dado todo, espero y deseo que Setién siga aquí muchos años, porque sé que mientras esté aquí al club le va a ir bien. Esa filosofía que tiene tan clara le beneficia mucho al Betis en todos los aspectos. Evidentemente, si nos siguen saliendo las cosas igual de bien que hasta ahora, igual que a muchos jugadores, a él también le van a llamar grandes clubes. Sí, por las ideas que tiene, por su nivel como entrenador, porque cuida todos los detalles y por lo cercano que es con los jugadores, lo veo en un gran club.

- ¿Y a Junior Firpo, dónde le ve en un futuro? Esos grandes clubes ya están llamando para preguntar por usted. Real Madrid, City, Arsenal...

- Creo que es un poco pronto para hablar de dónde me veo en un futuro. Estoy muy a gusto aquí, estoy muy contento y muy agradecido al Betis; Sevilla es una ciudad que me encanta, tengo muy cerca Málaga, que es donde vive mi familia; prácticamente he aprendido todo aquí, porque llegué con 17 años... Soy feliz aquí. Evidentemente, todos los jugadores queremos seguir creciendo y aspirar a grandes cosas y yo soy uno de esos jugadores que quiere aspirar a grandes cosas. Así que el futuro ya dirá dónde estoy.

- Ya este verano llegaron ofertas y el club, que le blindó renovándole y subiendo su cláusula a 60 millones, las rechazó todas. Antes, se vendía a los canteranos para sacar jugosas plusvalías, ahora el club hace un esfuerzo por mantenerlos. Eso refleja que es una apuesta real por la cantera.

- Es una apuesta real y muy clara por la cantera. Como dices, perfectamente, este pasado verano el club nos podría haber vendido a mí o a Loren, por ejemplo, y haber hecho caja. Pero no, estamos en Europa, han querido mantener la plantilla, ven que somos jugadores válidos y apuestan por nosotros. Somos canteranos, estamos muy comprometidos con el club y valoramos mucho el esfuerzo que está haciendo para apostar por la cantera. Seguro que con los chavales que vienen el club se comportará igual.

- Uno al Barça en el Camp Nou, otro al Real Madrid... partidazo en San Siro, en el derbi... Los grandes escenarios le motivan bastante. Siempre se sale.

- Me gustan, me gustan (sonríe, orgulloso). No creo en eso de que los grandes escenarios asustan. Al menos en mi caso, no. Creo que, en un gran partido, al futbolista no hace falta meterle motivación extra. En un derbi, por ejemplo, alguien que siente los colores del Betis como yo no necesita motivación extra. En esos grandes partidos, que sabes que van a ser más visto y con mucha repercusión, lo mismo. A lo mejor es casualidad, pero intentaré seguir haciéndolo bien en todos lo partidos, porque todos son importantes. Lo que pasa es que contra el Barcelona, un Real Madrid, un Milan... pues todo lo que haces tiene muchísima más repercusión. Intentaré seguir en esta línea.

- Ahora toca disfrutar de tres días de merecido descanso con el viento a favor tras ganar en Barcelona y, a partir del lunes, vuelta a la realidad: a preparar la visita a un Villarreal muy necesitado de triunfos, a sólo un punto del descenso.

- Va a ser un partido muy complicado. Para ellos es casi decisivo, porque están atravesando una mala racha en liga a pesar de ser un gran equipo y de tener demasiada calidad para estar así de mal. Este año, LaLiga está preciosa, es muy bonito porque cualquiera puede ganar a cualquiera y creo que es bueno para LaLiga y para todos los equipos. Iremos allí a ganar, como vamos a todos los estadios e intentaremos hacerlo igual o aún mejor que en el Camp Nou.

- El Villarreal es un equipo con muchos jugadores de toque y un estilo ofensivo. Suele gustarle jugar y dejar jugar, como le conviene al Betis; pero quizás la necesidad haga que antepongan la victoria a todo y cambien un poco. ¿Qué tipo de partido esperan?

- Supongo que ellos saldrán muy fuertes, porque necesitan sumar los tres puntos como sea, jugando en casa ante su afición. Aún no hemos empezado a preparar el partido en profundidad porque faltan los internacionales, pero esperamos un partido no tan abierto como el del Camp Nou, que prácticamente fue de hombre a hombre; pero tampoco creemos que se vayan a meter atrás con todo el equipo. Esperamos un partido bonito y esperamos llevarnos los tres puntos. Y que siga la racha.