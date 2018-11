Bea Parra: "Nuestra eliminatoria de Copa será la más emocionante".

Bea Parra, o 'Beíta' como ella misma prefiere que la llamen, es una de las piezas fijas del equipo dirigido por María Pry. Actualmente, junto con Priscila, conforman una de las parejas de delanteras más anotadoras de la Liga Iberdrola. Su vida es el fútbol: no solo es jugadora profesional, sino que entrena a dos equipos de categorías inferiores y forma parte de FutbolistasON, sindicato mediante el que hará demandas que beneficien a las futbolistas como colectivo. En entrevista en exclusiva para ED se tratan temas relativos al buen momento que está atravesando el Real Betis Féminas (sexto clasificado de la Liga Iberdrola), de su adaptación al rol de delantera, el calendario ajustado (Liga y Copa de la Reina) y aspectos relativos a la evolución que está teniendo el fútbol femenino en España, cada vez más profesional.



- El Betis está pasando por un buen momento tras comenzar una temporada irregular, ¿quizás fue un punto de inflexión la victoria sobre el Málaga?

- Sí, fue un punto de inflexión. Sin embargo creo que el punto de inflexión en sí fueron los goles. Veníamos de dos partidos sin marcar y creo que lo que marcó la diferencia en ese partido fueron los tantos. Encima conseguimos la victoria con esos tres, pues mucho mejor. El punto de inflexión no fue tanto la victoria como los goles.





- Justo después de ganar el encuentro ante el Madrid CFF, acudiste a la televisión bética y dijiste: "A mí no me sientan bien los parones...". Luego llegó el Levante y el Betis Féminas perdió, pero tras este último parón ante el Funda llegaste, hiciste doblete y fuiste clave para la consecución de los tres puntos.

- (Risas) Sí quizás con los parones las lecturas pueden ser positivas o negativas. Un equipo que viene con mala racha, quizás le sienten muy bien y un equipo que viene seguido de victorias pues prefiere continuar. Yo personalmente prefiero no parar porque creo que no me sienta bien físicamente. Al final Pry nos da los fines de semana libre justo en ese parón y yo pues por mi edad o por mi estado de forma física quizás prefiero competir o estar entrenando esa semana. Si me cuentas que tras el parón ha sido cuando ha venido mi mejor momento, perfecto, eso significa que a lo mejor el entrenamiento de la semana ha sido lo suficientemente duro y no hemos necesitado competir.



- Hubo una jugada controvertida: El mal gol anulado a Priscila. Se pasó del 0-1 al 1-0. ¿Cómo vivisteis la anulación que en vivo ya era dudosa, pero en las repeticiones se ve que, definitivamente, ninguna de las atacantes estaba en fuera de juego?

- Yo personalmente no me paro a analizar los errores arbitrales, intento que no me afecten porque creo que al final no vamos a sacar nada en claro de una situación así en la que nosotras pensamos una cosa y el trío arbitral piensa otra. La verdad es que cuando Priscila vino en el descanso a comentarme que el gol no era en fuera de juego, yo miré a Virgy y le dije: "¿Pero qué gol?", no recordaba ni siquiera la jugada (risas). Pero sí que me lo explicaron luego y sí que caí. Todos cometemos errores, nosotras como jugadoras, el trío arbitral en su parcela también los comete y yo creo que tenemos que ser tolerantes también e intentar ayudarlas dentro de lo que cabe porque espero que ellas también lo hagan con nosotras y sean los más justas posibles.



- Luego supisteis muy bien cómo afrontar el juego, vimos cómo Pry cambió rápidamente el esquema y las cosas salieron...

- Sí, creo que María estuvo bastante acertada en el cambio de sistema y que los cambios también de la segunda parte fueron bastante importantes para nosotras y nos aportaron algo que hasta ese momento a lo mejor pues habíamos tenido algo más de carencia. Sí que es verdad que una jugadora que entra de banquillo entra con muchas ganas y al final pues revoluciona el partido o te da dos pases de gol o te hace tres centros. En el caso de 'Willy' que creo que estuvo genial, los 10 minutos que salió fue determinante. Eso es de agradecer y también forma parte de la estrategia de María, que sabe qué jugadoras sacar en ese momento y que ella considera que le va a dar lo que el equipo necesita.



- Eres la máxima anotadora de tu equipo y, además, el sábado tus goles supusieron una mejora anímica para el Betis al llegar ambos en minutos claves: el primero justo antes del descanso y el último en los tramos finales, ¿afectó al Alba?

- Sí, puede ser que el Albacete se viese mermado por el momento de los goles. En el último prácticamente no tienen tiempo de reaccionar y el de antes del descanso dicen que es el gol un poco psicológico y que te vas al descanso con ese mal sabor de boca. Esto significa que cuando los equipos se relajan o dan la primera parte o la segunda por terminada nosotras no, nosotras seguimos trabajando y estuvimos sobre todo toda la segunda parte buscando el gol y vino el resultado. Habíamos tenido antes un par de ellas, pude meter el tercero personal en otro centro de 'Willy'. Creo que era cuestión de tiempo que el gol llegase, que estaba el Albacete sufriendo demasiado con nuestro ataque.



- ¿Cómo estás llevando este nuevo papel, esta adaptación, en el terreno de juego? Nunca habías sido delantera, pero este año juegas de punta con Priscila. ¿Cómo es el entendimiento con ella, porque sois una de las parejas más goleadoras de la Liga nosé si por detrás solo de Ludmila y Jenni o también de Soni con Charlyn?

- Me siento bastante cómoda en el papel de delantera. Sí es verdad que siempre que he coincidido con María en los banquillos he terminado jugando arriba, en punta, de falso nueve con el 4-3-3 o con el sistema que ahora trabaja María jugando de segunda delantera quizás. Sí es cierto que la presencia de esa mediapunta hace que todavía esté mucho más adelantada y que no tenga que venir a trabajar, para mí es mucho más cómodo porque no tengo que trabajar tanto en defensa. No tengo que venir a ayudar en la creación del juego ofensivo... Noto que me siento mejor físicamente para llegar sobre todo a los minutos finales o terminar de hacer una carrera que en otra posición me cuesta más trabajo o incluso duro un poco menos.



- ¿Cómo es el entendimiento con Priscila, porque sois una de las parejas más goleadoras de la Liga, junto con Ludmila y Jenni , del Atlético de Madrid, y Soni con Charlyn, del Levante?

- Con Priscila me siento muy cómoda, es verdad que yo estaba muy acostumbrada a Paula Moreno, han sido muchos años jugando con ella con quien sí que actuaba de segunda delantera. Ahora con Priscila tengo suerte de que ella también asume ese rol, intento moverme un poco acorde a lo que ella marca porque es la más rápida de las dos. Seguramente ella ejecuta la decisión antes que yo e intento un poco adaptarme a lo que ella marca. De momento están saliendo bien las cosas. Cada vez me encuentro bastante más cómoda con ella, creo que ella conmigo también y mientras sigamos marcando goles genial. Cualquiera de las dos que se relaje tiene sustitutas de nivel y creo que eso también es beneficioso para la plantilla no creo que el estado de forma de las dos sea fruto solo del momento que estamos viviendo las dos, sino que sé que si en una semana me relajo Yiyi está con el cuchillo entre los dientes, o Willy o Andrea. Eso hace también que la plantilla esté a un nivel excelente y que nosotras nos encontremos en el momento en el que nos encontramos.



- Esa misma jornada hubo alegría para vosotras, pero un jarro de agua fría cayó sobre el equipo vecino. En fútbol femenino hay rivalidad, pero las cosas, los piques... todo se vive con cierta solidaridad y compañerismo. Lo vemos en los derbis también. Bea, tu yo profesional y tu yo personal como exsevillista, ¿saldrá el Sevilla FC de la situación que está atravesando?

- Sí que es cierto que entre nosotras la rivalidad es un poco más sana. También nos conocemos de hace bastante tiempo. Yo les deseo lo mejor a mis compañeras del Sevilla en el ámbito personal. En el campo es diferente.



- ¿Por qué decidiste abandonar el club hispalense para marchar a un recién creado Real Betis Féminas y no fuiste la única, estando el Sevilla, además, en un buen momento?

- No sentía un respaldo, no terminaba de gustarme, no me sentía valorada. En la propuesta que me hizo María con respecto al Betis no solo me siento involucrada como jugadora, sino también como entrenadora que es algo que me gustaba mucho. Entonces la verdad es que dudé poco en aventurarme a entrar en el Betis y parece que las cosas están saliendo bien porque ahora mismo la clasificación, la situación del Betis es buena. Está siendo bastante diferente para los dos clubes.



- Athletic Club y Rayo Vallecano son dos históricos del fútbol femenino que poco a poco se fue abriendo a otras comunidades como la andaluza ¿de qué forma ayuda al fútbol femenino, a vosotras, que haya más equipos andaluces en Primera División?

- La realidad de que haya más equipos andaluces en Primera División es bastante positivo. El proyecto de formación empieza con un referente y creo que es importante que la mayoría o todos los equipos andaluces que se puedan, tengan su sitio en Primera. Estoy segura de que para Rosita, para Olga, para Celia o Esther, para jugadoras internacionales andaluzas, el mejor escaparate es tener a tu equipo en la máxima categoría porque hacer las cosas bien las va a poner en la palestra (medios de comunicación, prensa...). Estoy segura de que una niña de cantera del Betis que hace las cosas muy bien pues probablemente tendrá un mejor futuro profesional.



- ¿El 'Beíta' de donde viene?

- Lo de 'Beíta'... Aunque no lo parezca un día fui pequeña en un equipo era la más pequeña de las tres Beas que habían, como yo era la más pequeñita el entrenador empezó a llamarme Beita y se quedó. A pesar de que la Liga le quiera dar un poco de seriedad a las camisetas con el nombre y he tenido que ponerme Bea Parra, sí que es verdad que mi nombre deportivo siempre ha sido ese y es el que me gusta. Pero bueno, le daremos un orgullo a mi padre, que sé que le hace mucha ilusión que aparezca su apellido ahí. En el momento en el que tuve que decidir que me ponía elegí Bea Parra.



- Han pasado nueve jornadas, el equipo está cada vez más asentado en mitad de la tabla, es cierto que este año LaLiga está muy reñida, pero la sensación que queda es que vais al alza y que el principal objetivo de lograr como mínimo lo mismo que el año pasado está...

- Sí, quizás con el nuevo sistema de competición de Copa el aliciente de LaLiga o de los puestos en laLiga para los equipos de mitad de tabla ha perdido un poco de entusiasmo. Ya no hace falta quedar entre esas ocho primeras para optar a los puestos de Copa, pero evidentemente nuestro objetivo como tú has dicho, a pesar de esta situación es hacer el mejor papel posible en la Copa y sobre todo mejorar la posición del año pasado que estuvo bastante bien sobre todo después del poco tiempo de experiencia que teníamos en primera. Lo vamos a intentar, yo creo que el Betis está también haciendo esfuerzos con los refuerzos que nos trae para que este año terminemos un poco más arriba que el año pasado.



- Algo más bien anecdótico, en estas nueve jornadas de Liga habéis logrado cuatro victorias y todas ellas, con tres goles (Málaga, Madrid, Rayo y Fundación Albacete), ¿esto es simple casualidad o hay algo de intención?

- Es completa casualidad. No hay ninguna intención por parte del cuerpo técnico ni por la nuestra de que haya que ganar con tres goles. Esos partidos se nos han dado bien, nos hemos sentido cómodas arriba, habremos llegado muchas veces también y de todas las veces que hemos llegado pues hemos marcado tres goles.



- Ahora se os viene una agenda muy justa: Este mismo miércoles 21 recibís al Sporting a las 19:30h. Y el 25 os enfrentáis al Athletic en Copa. Ya el año pasado estaban en Copa, pero nunca han jugado las dos competiciones juntas, encima teniendo jornada intersemananal, ¿cómo puede afectar esto a ambos partidos?

- Creo que María tiene plantilla de sobra para hacer frente a un calendario tan exigente. Es verdad que el año pasado nos cogió Liga por un lado y Copa por otro . Estoy segura de que María va a saber plantearse bien el partido y plantear bien los minutos de la plantilla esta semana para que todas estemos al 100% y podamos aportar lo máximo.



- Rival más inmediato, el Sporting, colista con tan solo 2 puntos. ¿Cómo vais a afrontar ese encuentro ante un rival menos complicado a priori? ¿Hará Pry reservas en este partido teniendo en cuenta el encuentro de Copa?

- El Sporting es siempre un rival complicado y tiene experiencia en la categoría, así que no se sabe. Independientemente de su situación en la clasificación, para nosotras es un derbi quizás por las veces en que nos hemos enfrentado en otras competiciones y eso puede ser un aliciente para que se vea un partido competido y con goles. Puede que nosotras estemos mejor anímicamente y por tema de puntos o puede que precisamente por eso el Sporting venga más fuerte. Se le competirá de tú a tú. No sabemos lo que hará María Pry, pero llevamos dos temporadas cayendo en casa y quizás eso sea un aliciente para querer acabar esa racha.



- ¿Qué puedes comentar de FutbolistasON, de todo el proceso que ha seguido al ser tú una de las representantes, qué puedes aportar y qué implica para las jugadoras la existencia del convenio?

- Mi papel en el sindicato es como futbolista. Soy la representante del fútbol femenino, pero no termino de olvidarme de lo que me interesa como jugadora y lo que creo que piden mis compañeras. Por lo que lucharé cuando vaya a futuras reuniones será por mejorar condiciones laborales de mis compañeras, siempre desde la visión de la futbolista y apretando todo lo que podamos apretar a la patronal.



- ¿Cuáles serán las principales demandas?

- Nos parece imprescindible establecer un salario mínimo interpersonal, esa es la primera baldosa. Es cierto que tenemos que atender a la realidad (no todos los equipos cuentan con los mismos fondos) y hacer que ese crecimiento que está viviendo el fútbol femenino sean pasos grandes, pero sobre todo que sean pasos firmes. Vamos a intentar que el club tenga toda la estabilidad posible para que pueda hacer frente a ese tipo de gastos y podamos mejorar nuestras condiciones.



- Además de ser una de las piezas claves en el esquema de Pry entrenas a dos equipos, al infantil A del Betis Féminas y a otro de niños en el Camino Viejo. ¿Ves a las niñas de hoy más preparadas que antes?

- Evidentemente si lo comparo con mi crecimiento como jugadora o con lo que yo he podido vivir como jugadora, sí. Yo entrenaba en campos de albero con entrenadores con mucha pasión, pero poco formados. Ya estamos cambiando estas cosas. Las niñas entrenan en instalaciones perfectas, tienen un balón para cada una, actualmente en la plantilla de formación del Betis estamos todos formados y con titulaciones, ellas tienen su ropa, su chubasquero, su chaquetón, su polo para ir a los partidos...Esto hace que ellas se sientan parte importante del equipo, que entiendan que pueden ser profesionales, que se pueden dedicar a eso. Imagino que será un aliciente muy importante para ellas a la hora de decantarse por qué quieren ser en el futuro.



- El Hecho de ser entrenadora y jugar a la vez, te da ventaja en el terreno de juego con respecto a otras jugadoras?

- No creo que eso me dé ninguna ventaja con respecto a otras jugadoras. Yo me ciño a las indicaciones de María Pry.



- ¿Cómo la evolución de la profesionalización del fútbol femenino está haciendo que la conciliación de la vida personal, laboral, de estudios, etc. sea mejor para vosotras?

- Para nosotras y para el público en general, el poder dedicarnos enteramente al fútbol hace que el deporte en sí adquiera un nivel mucho más importante. Que tengamos mayor rendimiento hace que nuestro fútbol sea más atractivo y que al final sean más los aficionados que nos sigan. Creo que esa es la clave de la profesionalización y de poder dedicarnos de verdad a se futbolistas.



- Tú que has vivido la evolución del Betis Féminas desde prácticamente sus cimientos, ¿cómo ha sido, en qué os ha cambiado?

- Desde el horario, que antes entrenábamos por la tarde-noche y ahora por la mañana, por ejemplo. Descansamos más y con eso simplemente se rinde más en el terreno de juego. Esto hace que luego el fútbol sea más atractivo y que cada vez vaya creciendo más. El club se ha comprometido mucho con nosotras y nos han facilitado muchas cosas, cada vez más... Siempre ha ido respondiendo a nuestro rendimiento y a nuestros resultados. Siempre que hemos ido teniendo buenos resultados, no solo en primer equipo, sino en cantera, se han ido mejorando las condiciones. El resultado actual del Betis Féminas es fruto tanto de nuestro rendimiento como jugadoras, como entrenadoras de cantera, como del esfuerzo que hace el Betis por seguir creciendo y seguir mejorando nuestras plantillas año tras año, seguir incorporando también a profesionales del stand técnico que hace que mejore nuestro rendimiento deportivo.



- Ya abrió el Villamarín incluso ante el Santa Teresa, ¿se abrirá este año?

- Yo creo que sí. Para mi fue un orgullo poder jugar ahí y darle una victoria a la afición bética. Es una pena que el tiempo no acompañara demasiado, pero esperemos que este año se abra y sea diferente, que disfrute la afición.



- ¿Cómo afrontáis el encuentro ante el Athletic Club de Bilbao?

- A priori creo que va a ser un partido bastante complicado. Ya lo hemos sufrido antes en Liga también. El Bilbao nos pone las cosas siempre muy difíciles y nosotras a ellas también. Creo que de las eliminatorias que hay en estos partidos de Copa de la Reina la nuestra es la más emocionante. Espero que sepamos mantener el resultado que es lo que hemos intentado hasta ahora con el Bilbao. Pero es verdad que un 0-0 no nos vale para nada en un campeonato como la Copa, a partido único, por lo tanto hay que hacer el mismo partido que en Liga, pero marcando. Creo que se verá un buen partido el sábado y espero que sigamos manteniendo la racha de goles de hasta ahora.





- ¿Prefieres a partido único o a doble partido?

- Con los grandes sí (risas). Creo que a los equipos pequeños nos beneficia el partido único. Jugarse una eliminatoria con un equipo grande a partido único es bastante más beneficioso y más atractivo. En este caso nosotras somos el equipo pequeño y creo que nos beneficia. Vamos a aprovecharnos de esa situación, de que el partido es también en nuestro campo y hacernos con la victoria.