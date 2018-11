"Setién ha sido con el entrenador que más he disfrutado"

Javi Varas, ex portero sevillista y nervionense confeso, conoce en profundidad al entrenador del Betis. Cerca de dos años a sus órdenes en Las Palmas le erigen en voz autorizada para referirse a Quique Setién, y más cuando describe aquella experiencia como una de las más enriquecedoras de su carrera entre los tres palos.

El estilo del cántabro lo llevó a una nueva dimensión con mayores riesgos y alejado de su visión de que un portero está para parar, pero también le permitió disfrutar del fútbol. "Puedo decir que ha sido con el entrenador que más he disfrutado, sabiendo, eso sí, los riesgos que asumía al tener que sacar la pelota. Él me lo dijo el primer día, y yo era consciente de eso, que tres o cuatro fallos iban a aparecer, pero él me exigía que hiciera eso, y la verdad es que, después, me lo pasé bien", explicó en ED el de Pino Montano, que, a este respecto, añadió: "Fue una época magnífica en Las Palmas; hubo momentos en los que jugamos al fútbol muy bien, pero faltarían otras cosas para alcanzar cotas más importantes. Me divertí y me gustó mucho la forma de trabajar. Fue algo muy bonito, que me ha enriquecido".

A tenor de su experiencia, Varas afirma que no le sorprende nada lo que está logrando Setién en Heliópolis, a la vez que afirma que en la filosofía del santanderino no caben dobleces, pero sí evolución: "Siempre que me preguntan por él digo lo mismo; no hay que darle muchas más vueltas al juego del Betis, porque es un hombre de ideas muy fijas y tiene muy claro lo que quiere, pero tampoco se queda estancado; evoluciona, porque sabe que el fútbol lo hace, aunque siempre sobre una base". En este sentido, destaca la labor realizada por el técnico en el Benito Villamarín. "Lo que hizo el año pasado con el Betis fue increíble. Era algo muy difícil, inesperado. No obstante, él es consiente de que en esta ciudad lo que hizo el curso anterior no vale para nada si no lo mejora este año. Es una papeleta muy difícil. Pienso que tiene una buena plantilla, un buen equipo, pero no sé si le va a dar para mejorar lo del año pasado; es complicado".

Además, en la charla con ESTADIO, Javi Varas también habló del Setién persona, del buen trato que mantiene siempre con el vestuario y, por su pasado como jugador, cómo sabe ponerse en la piel de sus pupilos. "Es muy cercano, un entrenador que no te intenta convencer con la palabra, que te intenta convencer con hechos; y lo hace, porque te lo demuestra", indicó el meta, que añadió: "Ha sido futbolista y sabe ponerse en la situación de los jugadores. Se nota que ha estado mucho tiempo en el vestuario".

Igualmente, Varas recuerda que Setién, con el que mantiene contacto, siempre asumía como suyos los errores con los pies al ser una orden directa. "Él me decía 'Hazlo, que, cuando falles, saldré en rueda de prensa y te defenderé'. Le contesté que sí, pero que el que sale en el periódico mañana era yo. Estaba asumido por mi parte y lo seguía intentando en cada partido; al final el porcentaje de acierto era del 98%; aprendí mucho".