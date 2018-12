Junior: "Vi el hueco y la coloqué junto al palo"

Junior explicaba así el gol logrado ante la Real Sociedad: "Controlé, vi que era el único hueco porque había mucha gente en el área y la coloqué junto al palo. Desde pequeño aguanto los partidos completos y contento con el resultado y victoria muy importante", ha dicho a los medios del club.

Junior destacó el hecho de ganar dos partidos seguidos: "Era muy importante sacar el partido de hoy, rival duro, línea muy muy buena fuera de casa, no es fácil ganar en la liga más competida de los últimos años, había que ganar para que la victoria diera aire para lo que queda".

El lateral explicó una conversación que mantuvo con Setién durante el choque: "Somos un equipo que presiona muy arriba, que no lo saquen cómodo. He visto que sus centrales tenían tiempo para pensar, así que o nos quedamos o presionábamos porque si no iban a salir rápido. Hablé con el míster y lo solucionamos en cinco minutos".