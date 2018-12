Betis Deportivo 1-1 Coria: El Coria respira a costa de un filial bético a medio gas

Volvió a dejarse puntos en casa el Betis Deportivo, que ha perdido contundencia en las últimas jornadas en su lucha por el 'play off' de ascenso, dando vida con este 1-1 a un Coria ahogado por una terrible racha (0 de 12) que amenazaba su permanencia y que respira con un punto meritorio por el rival y por el escenario. Con bastantes rotaciones, los de José Juan Romero no fueron ellos mismos en un derbi parejo en la estadística y que sólo habrían ganado a los puntos los verdiblancos.

Se adelantó pronto el filial, que había avisado con una doble oportunidad de Raúl García. El espigado punta juvenil se resarció cumplido el cuarto de hora, marchándose con calidad de Jony, regateando a Cepeda en su salida a la desesperada y dejando atrás para que Abreu remachara a placer. Un tanto que despertó a los ribereños, intensos de salida en la presión aunque adormecidos luego con el juego de toque verdiblanco. Así, en el ecuador, Mario Begines aprovechó un error en el pase de Paul, improvisado central, para probar los reflejos de otra novedad en el once local, el meta Sergio Tienza, bien ante Chapi a ocho del intermedio. Su homólogo amarillo evitó, en la acción anterior, el segundo de Meléndez desde lejos.

En la recta final de esta fase, el partido se animó bastante. Por ejemplo, un remate al travesaño de Abreu que estaba anulado por fuera de juego y una falta lateral de Davis Feito que se quedó corta, si bien sobresalió obviamente el gol del empate, obra de un Chapi que cabeceó bien abajo el medido servicio de Mario Begines (43'). Tablas en apariencia justas tras un periodo inicial aletargado y con más ruido que nueces en Los Bermejales.

En la reanudación, la entrada de Robert y Julio Alonso otorgó verticalidad y profundidad a los heliopolitanos -hasta Trápaga se contagió y empezó a generar peligro por su banda-, si bien el Coria no se arrugaba y Paul tuvo que cruzarse para evitar que Chapi fusilara a Tienza, después de una falta al primer palo de Feito. Arrancaba esta segunda mitad preñada de imprecisiones y, por ende, de alternativas, con mando intermitente del Betis Deportivo y transiciones constantes de los amarillos.

En el 64, Robert, que buscaba socios desesperadamente, no apuntilló por poco el centro-chut de Raúl García, que había recibido entre líneas de un Julio Alonso pasado de revoluciones. No lograba, sin embargo, el anfitrión serenarse lo justo para que la intensidad y el ímpetu por ganar no se transformaran en precipitación y ansiedad. Incluso, en el 77, los ribereños pidieron penalti en el despeje de Iván Navarro a córner a medias entre el pecho y el brazo.

Tras no sumar en cuatro jornadas, el Coria daba por bueno el punto, por lo que decidió alargar los minutos de la basura con pérdidas de tiempo, al tiempo que el filial se desesperaba sin pisar mucho el área de Cepeda. Se salieron con la suya los de Ceballos, que sólo pasaron apuros en el alargue, cuando el meta visitante hubo de lucirse para abortar un tiro mordido a bocajarro de Diego González, que se había incorporado al ataque para aprovechar la dejada de cabeza de Nieto. Más sencillo lo tuvo el cancerbero en el cabezazo de Robert a la salida de una falta. Ya no habría tiempo para más.

Ficha técnica:



Betis Deportivo: Tienza; Trápaga (Iván Navarro 72'), Paul, Edgar (Julio Alonso 52'), Diego González; Jaime Garijo; Nieto, Abreu, Rodrigo, Meléndez (Robert 46'); y Raúl García.

Coria: Cepeda; Mario Begines, Jony, Maristany, David Feito (Pedro 64'); Espada (Israel 82'), Iván Martín (Enrique 66'), Migue Sánchez, Chapi; Pavón y Chacón.

Árbitro: Lozano Díaz (onubense). Amarillas a los locales Edgar, Julio Alonso, Diego González, Trápaga y Paul, así como a los visitantes David Feito, Chacón, Espada, Enrique, Jony y Migue Sánchez.

Goles: 1-0 (16') Abreu; 1-1 (43') Chapi.

Incidencias: Unas 750 personas en el campo 1 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.