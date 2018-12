Nogués: "El estilo de Setién me encanta porque es mi estilo"

José María Nogués (Barcelona, España, 29 de abril de 1959) acaba de finalizar un periplo de dos años y medio en Argelia, donde fue el primer entrenador español en poner una pica. Recién llegado a casa, el que fuera entrenador del Betis atiende la llamada de ESTADIO. Nogués se hizo cargo del primer equipo verdiblanco en un momento delicado, con una situación institucional complicada y un vestuario incapaz de remontar el vuelo hasta que se consumó el descenso por diferencia de goles. Pese a todo, el técnico se considera "un bético más" y guarda un gran recuerdo del equipo que le dio la oportunidad de entrenar en Primera división.

- ¿Qué balance hace de su etapa en Argelia?

- Mi balance es muy positivo. Llegué al Paradou, un equipo que es una academia de fútbol, la mejor del país, un club de cantera con jugadores de calidad. El primer año el objetivo era subir y lo conseguimos de manera espectacular, con cinco jornadas de antelación y practicando un fútbol diferente a cómo se juega allí. El fútbol que yo conozco, el estilo del Barça o del Betis, con salida desde atrás, combinaciones y posesión. En el segundo año logramos la permanencia de manera bastante holgada y después me llega una oferta del Bordj, un equipo con más aspiraciones. Allí me encuentro una situación diferente. No es la parte norte de Argelia, sino una ciudad interior, muy industrial. Allí la religión tiene más presencia, si en el norte el 80 por ciento de la población habla francés -idioma que domina-, allí la proporción es inversa y sólo lo hablan un 20 por ciento. Es un equipo con un estadio en el que hay mucho ambiente, aficionados radicales que van con bengalas y petardos. Después de media temporada y tras una mala racha de resultados hay indicentes en el campo, nos lo cierran cuatro partidos y decido hablar con el presidente para poner fin a esta etapa.

- Ha sido toda una experiencia.

- La experiencia ha sido brutal para mí. Del equipo han salido jugadores como El Melani (Angers), Meziani (también jugó en Francia, aunque ahora está en Túnez) o Attal,que está triunfando ahora en el Niza y a los que les dimos la oportunidad de jugar en el primer equipo y de explotar su talento. Me he hecho un nombre en Argelia y he retomado los banquillos. Al llegar al Nástic llevaba cinco años en los despachos sin entrenar y me costó dar el paso. En españa no había nada interesante, no entras en la rueda y esto ha sido una gran experiencia para mí. Tengo lazos con ellos y el lunes bajo unos días para estar con amigos.

- ¿Cómo se vive el fútbol en Argelia?

- Hay mucho ambiente de fútbol en Argelia, no hay otro deporte como el fútbol allí. Viven el fútbol al cien por cien, las televisiones emiten mucho fútbol y programas de primera y de segunda. Tienen futbolistas de mucho nivel, mucho talento, pero les falta ese rigor y ese trabajo que hay en Europa. Hay un muy bien nivel, pero tienen que entender que si te dedicas al fútbol tienes que renunciar a algunas cosas, que hay un peso en el que tu rendimiento es óptimo, que hay que ser puntual, que si eres bueno no vale con entrenarte dos días antes de un partido.

- Fue pionero en el país.

- He sido el primer entrenador profesional español en Argelia -luego llegaron Portugal y Lucas Alcaraz a la selección con pasos más breves-. La adaptación no es fácil. Hay que lidiar con los presidentes, con los jugadores, hay que tener carácter y motivación. Adaptarte a otros hábitos, a otras costumbres. Y allí son muy resultadistas, una mala racha y el presidente ya te está diciendo que te echa.

- ¿Vuelve a España para quedarse o seguirá en el extranjero?

Llevo 30 años entrenando y estoy abierto a cualquier proyecto interesante que se me presente. Vamos a pasar unos días tranquilos ahora en las fiestas y a partir de enero estudiaremos cosas. Una vez has probado fuera te abres un mercado en el extranjero. Volver a entrenar ha hecho que recupere sensaciones, que te sientas importante ante un grupo, que seas capaz de comunicar....

- Allí deja un buen cartel.

- He tenido dos llamadas de Argelia, pero tengo claro que no voy a cometer al mismo error e iría a un equipo de la zona norte. A partir de ahí, mi perfil de entrenador es interesante en países como Túnez, Marruecos o Egipto donde el estilo del Barça o de la selección gusta y es el que yo practico. Ellos están en el momento de querer jugar así y hay que ir poco a poco, al final tienes que saber con qué material cuentas.

- Uno de los jugadores que brilló con usted es Atal, que ahora está a gran nivel en Francia.

- Guardo muy buena relación con Atal, es un chico fantástico muy profesional, con una mentalidad muy europea del trabajo y un familia muy bien estructurada. Lo ascendimos al primer equipo y fue un jugador indispensable. Lo utilicé como lateral diestro y zurdo, sobre todo, y más arriba. Nos dio mucho porque sube, recorta y puede marcar, provocó muchos penaltis, faltas, centros... Es muy rápido y le fue muy bien en Bélgica y ahora en el Niza está demostrando el jugador que es.

- Al Betis no le pierde la pista. ¿Qué le parece el estilo Setién?

- El estilo de Setién me encanta porque también es mi estilo. Es un entrenador valiente y atrevido, que en momentos malos y de dudas ha seguido pensando igual y le han llegado los buenos resultados. El único pero que se le puede poner es que a veces con marcadores apretados siguen arriesgando mucho, pero es que es su forma de ver el fútbol y no seré yo quien lo critique. Al final los rivales te estudian, te conocen, saben que vas a jugar desde atrás y te aprietan. A lo mejor entonces puedes dar un balón largo, que el delantero la baje y sorprender. Pero él tiene muy claro lo que quiere, tiene un grupo de jugadores muy bueno, que se divierte con su estilo y a los que ha convencido.

- ¿Se va a pasar al sistema de tres centrales?

- Eso es una cuestión personal. Yo soy más de jugar con cuatro porque pienso que es una manera más racional de ocupar los espacios, pero los resultados están ahí y desde dentro cada uno puede evaluar mejor las condiciones de sus futbolistas. El Betis con un jugador como Bartra puede salir muy bien desde atrás con la pelota jugada.