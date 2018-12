Real Betis 1-1 Eibar: Le toca lo jugado en un epílogo agridulce

No le tocó el 'Gordo' al Betis este 22 de diciembre, pero la pedrea (léase el empate) le basta para prolongar su meritoria racha a siete partidos oficiales sin perder. El Eibar, un hueso durísimo de roer, se lo puso tan complicado que el punto supo hasta bien en la Avenida de La Palmera, donde el inevitable regusto agridulce en el epílogo de 2018 no solapa lo importante: los de Setién acaban el año en puestos europeos. El 'sorteo' no le deparó un premio mayor, pero sí lo jugado (las tablas resultan justas). Cambiarán el décimo por uno del Niño, y en Huesca, con las pilas recargadas, el bombo de la ilusión seguirá repleto con argumentos.

De inicio, el cántabro tocó lo justo el que se ha convertido en su once de gala, dando entrada (obligada) a Tello por el lesionado Junior y a Sanabria por un Loren negado con el gol. Fue un primer tiempo terriblemente competido, incómodo para el anfitrión por el inconformismo de un Eibar que, incluso por debajo en el marcador, discutió la posesión a los verdiblanco con una presión alta, constante y asfixiante. Lo mejor, sin duda, al descanso fue el 1-0, obra de Sanabria tras una transición de libro que orquestaron Joaquín (brillante y clarividente entre líneas), Carvalho, Lo Celso y Tello, de nuevo asistente. No hubo mucho más en ataque del Betis, empujado a su área por el conjunto de Mendilibar. Eso sí, Canales asustó a los tres minutos con un amago de gol olímpico y, sólo cuatro después, el capitán no se atrevió a dar con el exterior el pase de la muerte a Gio, que esperaba en el segundo palo para empujar a la red, centrando con su pierna mala. Paró Riesgo.

A los heliopolitanos les costaba generar, si bien rozaron la sentencia en una acción ensayada que no apuntilló por poco Bartra cumplida la media hora, aunque habría sido anulado luego, al servir Mandi en posición ilegal. En el resto del larguísimo periodo inaugural se vio a un Betis achicando agua con acierto. Sólo Orellana (10') burló la vigilancia de Sidnei, pero ahí estuvo Pau López para abortar su disparo a quemarropa. La lesión tempranera del brasileño y las interrupciones por el VAR y otras contingencias frenaron el ritmo de un anfitrión tan voluntarioso y persistente en su estilo como el rival.

En la reanudación, las cartas sobre la mesa enseguida: los de Mendilibar apretando y comprometiendo a sus anfitriones, que trataban de castigar con transiciones rápidas ese atrevimiento, acentuado con el adelanto de la defensa y el estrechamiento de espacios. Tello fue protagonista en este apartado, primero errando en el control orientado y, a renglón seguido, sirviendo de zurda para que Arbilla despeje en boca de gol antes de la llegada en el segundo palo de Sanabria, que acarició el segundo, como en el 65, con idénticos participantes. Habría sido balsámico, porque el Eibar seguía a lo suyo y, en un balón peinado por Enrich, Kike García se quedó en posición franca, aunque tardó en abrir para Cucurella y Lo Celso, en falta, frenó el mano a mano del culé con Pau. Tocaba remar sin confiarse ni un segundo, como demostró en el ecuador de esta fase Enrich, que marraría oncomprensiblemente de zurda un remate a bocajarro fácil, tras galopada de Cote y gran pase de Kike García, que probó los reflejos del cancerbero verdiblanco en el 70.

La insistencia foránea acabó como era previsible. Agarrón de Feddal a Ramis en un córner que Del Cerro Grande ve enseguida y castiga con pena máxima. Pau adivinó el lanzamiento de Orellana, aunque se le escurrió el balón por debajo y acabó en la red. Tablas justas en el electrónica, con poco más de un cuarto de hora de margen. Incluso, Joan Jordán tuvo el 1-2 con una vaselina desde treinta metros que el cancerbero internacional despejó como pudo.

Respondieron los de Setién con contundencia, pues Riesgo hubo de emplearse a fondo para impedir que Canales aprovechase un enorme pase en largo de Feddal, si bien la fragilidad atrás continuaba: Kike García se la lleva por fuerza y astucia ante Francis, pero yerra de nuevo en el mano a mano. Nada parecía dicho en cualquier sentido, pero el marcador ya no se movería, siendo las sensaciones postreras más cercanas a la mueca de disgusto que a la abierta sonrisa. No fue el final de año soñado en verdiblanco, aunque, con perspectiva, la botella de la ilusión debe verde medio llena.

- Ficha técnica:

1 - Betis: Pau López; Francis (Barragán, m.87), Mandi, Bartra, Sidnei (Feddal, m.17), Tello; Lo Celso, William Carvalho, Canales; Joaquín (Loren, m.83) y Sanabria.

1 - Eibar: Riesgo; Rubén Peña; Ramis (Paulo, m.72), Arbilla; Cote; Orellana (De Blasis, m.89), Jordán, Escalante (Diop, m.49); Cucurella; Enrich y Kike García.

Goles: 1-0, M.21: Sanabria. 1-1, M.72: Orellana, de penalti.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Comité Madrileño). Expulsó en el minuto 58, por protestar, al entrenador del Eibar, José Luis Mendilíbar. Además, amonestó a los visitantes Escalante (m.32), Ramis (m.42), Jordán (m.86) y Paulo (m.88) y a los locales Lo Celso (m.56) y Feddal (m.71).

Incidencias: Partido de la decimoséptima jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Benito Villamarín ante algo más de 49.000 espectadores. En el descanso se lanzaron al terreno de juego centenares de peluches en una iniciativa solidaria organizada por el club. Antes del choque se guardó un minuto de silencio en memoria de José Manuel Campos López, directivo del Betis durante la década de los 70, y por los béticos fallecidos en 2018.