Loren: "Guardado ya nos ha hablado de su paisano"

Diego Lainez es uno de los temas de conversación estos días en el beticisimo y, cómo no, en el vestuario del Betis. Lo ha reconocido Loren Morón en una entrevista con Goal, en la que explica que Andrés Guardado ya les ha hablado del flamante nuevo fichaje heliopolitano. "Guardado ha estado ahí hablando de su paisano y ya te digo que lo vamos a acoger. Somos un equipo bastante humilde y que a los que vienen nuevos les hacemos sentir lo mejor posible y con él va a ser igual y, sobre todo, por ser joven, que somos un equipo muy joven también y lo ayudaremos", cuenta el delantero del Betis.

Loren espera recuperar la pólvora ante el Real Madrid, un equipo al que tiene ganas de anotarle. "Meterle al Madrid sería otra de las cosas que me marcaría también pero ya te digo que con tranquilidad. Yo, con jugar e intentar hacer un partido bueno y que el equipo sume, me conformo, y si después viene el gol bienvenido sea y ojalá que sea así", explica el marbellí, que sale en defensa de otro malagueño, Isco: "Isco para mí jugaría siempre por el talento que tiene y cómo lleva al equipo, para mí jugaría siempre. Es verdad que no está en su mejor momento y no sé las circunstancias que tiene ahora mismo en su club, siempre es una noticia que Isco no juegue pero tienen tantos jugadores que da igual al que pongan".

Uno que podría acabar de blanco es Junior: "La verdad que nosotros aquí dentro no hablamos mucho de esas cosas, somos conscientes de que está haciendo una campaña increíble y con los joven que es, lateral zurdo y cómo está jugando... Seguramente le van a llover un montón de ofertas pero él esta contento aquí y todos los que venimos de cantera estamos orgullosos de triunfar en el Betis y es lo que queremos".

En su mejor momento de la temporada pasada incluso se especuló con la posibilidad de ir a la selección española, un sueño que Loren aún ve lejos: "Para mí ir a la selección es un sueño pero soy consciente de que todavía me queda mucho para que me den esa oportunidad, tengo que seguir trabajando muchísimo. Es un sueño porque cada futbolista quiere ir a su selección y yo no soy menos pero me lo tomo con tranquilidad, espero que algún día pueda llegar porque voy a trabajar para eso".