El Valencia se interesa por Sergio León

El Valencia CF sigue buscando un refuerzo para la delantera de Marcelino Garcial Toral. El club de Mestalla ha mostrado interés en el artillero bético Sergio León, máximo goleador verdiblanco de la pasada temporada con 13 goles. Pese a sus números registrados en la 2017-2018, el jugador no goza de los minutos que le gustaría en la presente campaña y pese a que ha expresado reiteradamente que su intención es quedarse en el Betis, podría llegar al Valencia en busca de minutos.

La adquisición de Sergio León se antoja apetecible en las oficinas de Mestalla, pues de entre las opciones que baraja el Valencia, sería la más económica. El conjunto che estaría interesado en la cesión del jugador de 30 años hasta final de temporada con una opción de compra no obligatoria, mientras que el Betis quiere que el Valencia se comprometa a fichar al jugador al terminar la temporada, según informa Superdeporte.

Tras el pasado encuentro contra el Real Madrid, Quique Setién habló sobre la situación de la delantera verdiblanca y de los posibles nuevos refuerzos: "Estos jugadores marcaron goles el año pasado y confiamos en ellos. Lo primero es que alguno tiene que salir, porque es un puesto con demasiada gente y no me gusta tener a alguien que no cuente".

Sobre las negociaciones por un nuevo delantero añadía: "Son cosas que hemos hablado a nivel interno. El club está trabajando para incorporar lo que buenamente se pueda. Sabemos dónde están las cosas que podemos mejorar pero no es fácil. Es verdad que si tuviéramos a un jugador o dos que marcaran ocho o 10 goles como otros equipos igual estaríamos los primeros".

Además del interés del Valencia, Sergio León ha sido relegado al rol de tercer delantero ante la preferencia de Setién por Sanabria y Loren, siendo necesaria la salida de uno de los tres para la llegada de un nuevo refuerzo, situándose Sergio León el primero en la rampa de salida.