El plan de Serra: Jesé y un delantero más

Los últimos días de mercado siempre deparan sorpresas. Jugadores que no parecían que fueran a salir de sus clubes acaban cambiando de aires a última hora y otros que parecían olvidados buscan su oportunidad para recuperar su mejor nivel. Y ese es el caso de Jesé Rodríguez, sin espacio en el PSG de Thomas Tuchel, el atacante canario ve la opción del Betis como una gran ocasión para volver a recuperar sus mejores sensaciones, y de la mano de Quique Setién, que ya lo tuvo seis meses en Las Palmas.

Betis y PSG están negociando la cesión del ex del Real Madrid por los seis próximos meses, según adelanto ayer el diario Marca. Tras una temporada para olvidar en el Stoke City, Tuchel no lo inscribió en el campeonato liguero el verano pasado pero ha premiado el buen trabajo diario del canario en París dándole unos minutos la pasada semana en la Copa francesa.

Incluso el medio Canarias en Hora ha desvelado que el jugador ya estaría en Madrid esperando que todo se cerrara para poner rumbo a Sevilla cuanto antes para pasar las pruebas médicas y rubricar su contrato. Sin embargo, la llegada de Jesé Rodríguez no sería la única para reforzar el ataque del Betis.

Lorenzo Serra Ferrer continúa trabajando para intentar fichar ese plan A que se sigue resistiendo por el momento, pero la hoja de ruta para la delantera está trazada. A cuatro días para el cierre del mercado, el vicepresidente deportivo verdiblanco va a apurar al máximo para traer ese goleador que tanto busca. Lucas Alario es una de las opciones, pero el Bayer Leverkusen no lo está poniendo nada fácil, porque el Betis prefiere una cesión con opción de compra mientras que los alemanes no contemplan, a día de hoy, esa opción, prefiriendo una obligación de compra.

Sin embargo, no habría que descartar a Lucas Pérez. El delantero del West Ham ha estado en la agenda del Betis desde el comienzo, que ha esperado pacientemente los movimientos el cuadro heliopolitano, pero el gallego podría empezar a buscar otras ocpiones si Serra no se decide. Además, el de Sa Pobla cuenta con el 'as' bajo la manda de Sergio León, que podría acabar saliendo en estos últimos días si acaba llegando el delantero.

El de Palma del Río cuenta con ofertas de clubes como el Alavés o el Celta, donde sería protagonista en este tramo final de temporada, y en Heliópolis esperan que puedan acabar llegando otras de última hora por el '7' del Betis. Así pues, la negociación por Jesé, muy avanzada, no será impedimento para la llegada de otro delantero, por el que llevan trabajando todo este mes de enero.