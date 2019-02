Emerson: "Vengo a trabajar y a ayudar al equipo".

El último fichaje del Betis en el mercado de invierno, Emerson de Souza, ha sido presentado como nuevo jugador bético esta mañana en la sala de prensa del Benito Villamarín. El brasileño ha querido agradecer al Betis su interés, así como valorar el trato del vestuario en sus primeros días.

"Agradecer al Betis que haya apostado por mí. A mi familia por todo el apoyo que me han dado. Y solo quiero ayudar a este club a crecer, dar todo lo máximo de mí y entrar en la dinámica del grupo y de lo que me pide el entrenador lo antes posible. He estado hace poco con la selección, por lo que me siento en forma. Todavía estoy adaptándome al país, a la cultura, por lo que me lo tomo con calma para acabar de entrar en el equipo. Pero sí, me siento en forma para jugar. El Betis es un grandísimo club. Tiene un estilo de juego que me gusta, que da gusto de ver. Todo esto ha hecho que yo me decante por él. Juega ofensivo y se adapta bien a mi forma de jugar. Solo quiero ponerme a punto para jugar lo antes posible", dijo en sus primera palabras.

Fue preguntado por su posición y su labor dentro del esquema que plantea Quique Setién con carrileros: "Yo ya he jugado como carrilero en mi carrera. Me gusta y estoy a total disposición de lo que necesite el entrenador de mí. Yo vengo a trabajar y a ayudar en todo lo que pueda. Aunque sea lateral y mi papel deba ser defensivo, me gusta atacar y suelo ser incómodo para los rivales. Me gusta romper líneas, subir la banda y aportar cosas en ataque. Mi ídolo es Cafú. Es una leyenda y siempre he intentado fijarme en él. Creo que tenemos características coomunes y espero seguir mejorando para llegar a ser como él".

Por último, se le preguntó por el recibimiento del vestuario, así como por los consejos que recibió de un ex bético como es Oliveira, donde ha compartido vestuario en Brasil. "El vestuario me ha recibido muy bien. Me he sentido a gusto. Tengo la ayuda de otro brasileño como es Sidnei, y poco a poco voy mejorando mi español. También destacar la presencia de Jaoquín, que me ha recibido muy bien. Oliveira ha sido un ídolo para mí, tanto dentro como fuera del campo. He hablado mucho con él, desde el principio me trató muy bien y me aconsejó en muchas cosas. Él me habló del Betis, de Joaquín, las características del club... le agradezco que me haya hablado tan bien del equipo y desde aquí le mando un saludo", concluyó.