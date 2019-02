Niang avisa al Betis: "Tener la posesión no significa ganar"

El Rennes salió en su estadio a morder, presionando muy alto, pero no parece que vaya a hacer lo mismo este jueves en el Benito Villamarín, pese a que necesitan los galos al menos un tanto para pasar, tras el 3-3 de la ida.

M'Baye Niang dice, además, que no les preocupa que los de Setién les dominen. No en vano, lo que mejor se le da al Rennes es contragolpear tras el robo. "Supongo que ellos tendrán la pelota. No obstante, tener la posesión no significa que tengan que ganar. Dependerá de nosotros ser inteligentes y defender bien. Tendremos ocasiones y será necesario explotarlas", advierte el ex del AC Milan.

El atacante franco-senegales está seguro de que se verá en Heliópolis "a un buen Rennes". "Somos el Rennes, un club que está creciendo y debemos tener ambición. Confío mucho en el Rennes y confío en el nivel que tendremos".