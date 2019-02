Setién: "Hoy metimos goles que otras veces se nos niegan"

Quique Setién, técnico verdiblanco, ha mostrado su satisfacción tras el partido por los tres puntos conseguidos hoy en Pucela. En el encuentro de hoy, el Betis no ha podido lucir su mejor fútbol con el balón, pero ha conseguido una victoria muy importante: "Esa es la realidad. Es cierto que nos encantaría jugar mejor y conseguir la victoria como hemos hecho hoy, pero hay veces que el rival te supera. Hoy no hemos estado preciosos para jugar hacia delante y hacer daño. Prácticamente es que hemos concedido una o dos ocasiones, esa que detuvo Pau, el resto nos meten muchos centros laterales. El equipo ha estado bien en ese sentido, hoy hemos metido muchos goles que otras veces se nos niegan, como el primero, pero también nos vale. Esto compensa las cosas que haces en otros partidos".

La moral del equipo sigue intacta: "En el aspecto anímico somos muy fuertes. Hemos superado situaciones como esta. Fue una decepción caer eliminados pero la derrota siempre es una opción. Somos fieles a lo que queremos y el equipo y los jugadores están convencidos. De vez en cuando tienes traspiés, pero el equipo aguanta. Hay momentos en los que pierdes pero una cosa es el entorno y otra el núcleo, ese esta fuerte siempre".

Con la mente puesta en el partido de Mestalla: "Hemos conseguido llegar lejos en tras estar en tres competiciones. Estamos a punto de jugar una final, hemos sido competitivos en las tres, lo hemos hecho bien en las tres y esto es lo que hemos dicho desde el principio. Somos un equipo fuerte y esta victoria nos permite estar ahí y afrontar el jueves el partido de Copa con la máxima ilusión, y después el del Getafe. Queda un sprint final muy bonito y ojalá que podamos entrar en Europa otra vez e incluso porque no, luchar por la cuarta plaza que está cerca".

El segundo gol del Betis ha nacido de un balón largo de Pau: "Lo que pedíamos el otro día era ser más inteligentes en momentos puntuales. Hoy el equipo no ha estado fino con el balón. Sabíamos que nos iba a apretar mucho y había jugadores que no tenían ese punto de confianza con la pelota. Hablamos de jugar a veces en largo, hoy ha salido bien pero no renunciamos a jugar desde atrás. Eso nos da mucho más que lo otro. Lo que nos favorece y nos viene bien es tener el control del balón. Tampoco tenemos jugadores para ganar el balón por arriba".

Canales y la selección: "Yo sé que eso es una motivación extraordinaria para él. Creo que está en un nivel que no le he visto nunca. Después de jugar, junto con Aïssa es el jugador que más minutos ha jugador de la liga, que en el 89' haya superado de la banda al central y al lateral para llegar al área eso dice mucho. No solo como jugador, sino la exigencia que tiene. No hay muchos jugadores que puedan llegar a ese nivel físico".

Barragán y Laines tuvieron que ser sustituidos por lesión: "Lainez tiene un golpe fuerte en e glúteo y no sabemos lo que será. Barragán tiene en el metatarsiano un golpe. No podía apoyar y habrá que hacerle pruebas".