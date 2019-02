Canales sigue aporreando la puerta de Luis Enrique

La etiqueta #CanalesSelección circula a toda pastilla por las redes sociales antes, durante y, sobre todo, después de cada partido que juega el Betis. El cántabro, que está en un momento de forma espectacular, deleita con sus goles, con asistencias como la del pasado domingo a Joaquín, con conducciones repletas de técnica, velocidad y potencia y con un letal acierto en faltas directas y penaltis.

"Trabajaré siempre al máximo para poder conseguir ese reto que, para mí, es lo máximo para un futbolista", señaló el cántabro en la zona mixta del estadio José Zorrilla de Valladolid, cuando fue preguntado por si espera ser una de esas "novedades" que el seleccionador español de fútbol, Luis Enrique, ya ha anunciado que habrá en su próxima convocatoria de la 'Roja'.

Sobre los evidentes méritos del centrocampista cántabro para debutar por fin con la absoluta (jugó y brilló en su día en todas las categorías inferiores) se pronunciaron también su entrenador y principal valedor en la mejor temporada de su carrera, Quique Setién, y su compañero Pau López, habitual en las últimas listas de Luis Enrique.

"No me meto en el trabajo de Luis Enrique, faltaría más, pero Canales está a un nivel extraordinario. Trabaja y se cuida muchísimo. Me alegro por él, sobre todo por superar lo que ha superado a nivel de lesiones", manifestó el técnico verdiblanco, quien añadió: "Yo sé que la selección es una motivación extraordinaria para él. Creo que está en un nivel que no le he visto nunca. Después de jugar, junto con Aïssa es el jugador que más minutos ha jugador de la liga, que en el 89' haya superado de la banda al central y al lateral para llegar al área eso dice mucho. No solo como jugador, sino la exigencia que tiene. No hay muchos jugadores que puedan llegar a ese nivel físico".

En la misma línea se expresó el portero bético, que se estrenó como internacional absoluto hace sólo unos meses: "Sergio está en un momento dulce, muy regular y me alegro mucho por él. Trabaja mucho, ha vivido una etapa muy dura con las lesiones y me alegro mucho por él. Nos da mucho, es un desahogo para el equipo, aparte de su calidad no para de correr durante todo el partido". "Poco le puedo decir al míster (entre risas). Al final es una cosa del míster, si él cree que está al nivel de convocarlo lo convocará. Ojalá pudiera ir a la selección", deseó el catalán.

No fueron las únicas loas para Canales. Joaquín le agradeció públicamente y en el campo su genial jugada en el 0-2 que anota a placer el portuense. Pocas palabras, muy pocas necesitó el lesionado Junior para exclamar, vía Twitter: "¡Te quiero, Sergio Canales!".