Jesé: "Estoy deseando marcar y ojalá sea en Mestalla"

Con lo fea que pintaba la cosa para el Betis tras caer ante el Rennes, esta semana tiene ante sí dos retos mayúsculos que hablan muy bien del buen trabajo de esta plantilla: el jueves buscará en Valencia el pase a la final de Copa y el domingo buscará meterse en puestos de Champions en LaLiga; "dos partidos de los que gustan jugar", reconoce Jesé Rodríguez.

El delantero grancanario, flamante fichaje invernal, ha sido entrevistado este lunes en el programa 'Heliópolis' (BetisTV), donde ha exhibido muchísima motivación y ha recordado que en Mestalla tienen la oportunidad de "hacer historia". "Es un partido para salir a morir. Es el partido de la temporada, en el que más hay que correr y en el que hay que dejarse el alma. Todos juntos, porque así somos más fuertes, hay que estar muy concentrados, porque ganará el que menos errores cometa. Si metemos un gol podemos pasar, pero el Valencia tiene también grandes jugadores y juega en su casa. Ellos saben que tendremos el balón y buscarán salir a la contra o hacer daño con algún córner o alguna falta, así que habrá que ser inteligentes, como fuimos en Valladolid".

Tres días después de la batalla en Mestalla, Setién y los suyos reciben al Getafe "un rival directo" para asaltar la zona Champions". "Ellos están a tres puntos, así que si ganamos nos metemos ahí. En el vestuario hemos hablado entre todos de que en algunos partidos nos faltó inteligencia y el domingo el equipo estuvo muy bien y leyó muy bien el partido. Eso es un paso importante: hay momentos en los hay que tener el balón y otros en los que habrá que ir a presionar, jugar un poquito más en largo... Pero hay que confiar en nuestra filosofía de juego y en los jugadores que tenemos", ha considerado Jesé, quien no sabría qué elegir si le dan a escoger entre jugar la máxima competición de clubes o ganar la Copa: "Estar en la Champions sería dar un salto más y hace mucho que el Betis no la juega; pero no podría elegir porque ganar un título también sería muy importante y, además, también permite jugar en Europa".

El ex de Real Madrid y PSG se ha ofrecido para jugar "de punta, de segunda punta o en las bandas. donde el míster quiera" y ha admitido que le obsesiona poder celebrar un tanto ya como verdiblanco. "Estoy deseando marcar un gol y debería llevar ya tres. En Europa tuve dos claras y en Liga ante el Alavés, que creó que el balón entró, pero bueno son decisiones de los árbitros y hay que respetarlas. Desde pequeño me ha gustado meter goles y darlos, pero me gusta más meterlos. Batí muchos récords en la cantera del Madrid (en el Castilla en Segunda metí 22 y superé los 20 de Butragueño). Cuando marque uno, llegarán los demás. Ojalá que sea en Mestalla y si no, que lo meta otro, pero hay que pasar", ha deseado Jesé.