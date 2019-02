Joaquín, doctor en Historia

Como siga jugando así, llegará un punto en el que para hablar del capitán del Betis, Joaquín Sánchez, hará falta sacarse antes un doctorado en Historia. Camino ya de los 38 años, el portuense sigue en un estado de forma envidiable y sale casi a récord por partido.

El domingo, en Valladolid, celebró su tercer tanto en la presente temporada, después de los que marcó en el derbi en el Benito Villamarín y del 'gol olímpico' anotado en la ida de las semifinales de Copa contra el Valencia. El 0-2 en Pucela, además, le sirvió al '17' verdiblanco para celebrar su centenario realizador como futbolista profesional y para colarse en el 'Top 5' de artilleros heliopolitanos en Primera división, casi nada.

Corría el minuto 87 del partido en el José Zorrilla, el Betis ganaba 0-1 y resistía el asedio de centros del equipo local. Entonces, Canales dejó botar un pase bombeado junto a la banda derecha, protegió la pelota con el cuerpo para aguantar los envites de los blanquivioletas Nacho y Calero, se la dio larga y se fue por potencia de zancada y precisión de conducción, se adentró en el área y la puso para que Joaquín sentenciase el encuentro y anotase el gol número 100 de su carrera. "Todos hablan de la carrera de Canales... ¡Y yo, que iba en patinete! Cómo defino, ¡qué clase!", bromeaba en redes sociales el veterano jugador, que a pie de campo se reía ante las cámaras y admitía que, si fue gol, es porque tiró en semifallo y eso no lo esperaba el portero: "La verdad es que ha sido un regalo de Canales. Yo le he dado fatal y por eso ha entrado. Sabía que iba a ser difícil porque el balón venía botando raro y he intentado darle bien para que no se fuera arriba pero le di mal y creo que por eso entra".

Sea como fuere el caso es que ese gol es el número 47 que marca con la camiseta de las trece barras y se unen a los 30 que hizo como jugador del Valencia, a los 10 con el Málaga, los siete con la Fiorentina, cuatro con la selección española y dos con el filial bético, para un total de cien. Además, de esos 47 que ha celebrado con el Betis, 39 de ellos han sido en Primera división, cifra con la que iguala a otro mito del club como es Cardeñosa y se cuela en el 'Top 5' de la historia verdiblanca en LaLiga, sólo por detrás de Rincón (78), Rubén (77), Alfonso (69) y Ansola (54).

Y no acaba aquí el repaso histórico por cortesía del extremo gaditano, que también se coló en una lista de los 15 jugadores más veteranos que han conseguido marcar en la máxima categoría del futbol español, al hacerlo con 37 años y 218 días. Es el más longevo de la historia del Betis y el segundo de esta liga tras Aritz Aduriz (96 días mayor que él). Conociéndole, y viendo su tono físico actual, está en riesgo el récord de Donato (que 'mojó' en Liga con 40 años y 138 días).