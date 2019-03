Los alumnos más duchos también fallan.

"En cuarenta años que yo he estado metido en el fútbol, ha sido el jugador más receptivo que he tenido, el que más interés ha puesto a la hora de hacer los ejercicios, el que más ha escuchado, el que más se ha fijado en todo", dijo recientemente Quique Setién. Y Mandi también fue el más en todo en Mestalla, pero tanto para bien como para mal.

El internacional argelino le dio salida al juego desde atrás, pudo hacer el 0-1 en la primera parte, merced a un cabezazo que se le marchó por poco; se quedó enganchado en la acción del 1-0, rompiendo el posible fuera de juego che; puso de gol a Sergio Canales, en una acción que podría haber supuesto el 1-1 y quedando aún tiempo para una posible victoria verdiblanca...

Se le puede achacar poco, en cualquier caso, al ex del Reims, pues en la acción del tanto local ni siquiera aparece Sidnei en la foto y Bartra se ve superado por Piccini. Una acción desgraciada a la que el Betis no supo dar respuesta pese a tener por delante más de media hora de juego. Y eso ya no fue culpa de Mandi.