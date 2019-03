Alfonso: "Al Betis le van bien los equipos grandes"

Alfonso Pérez Muñoz, ex jugador del Real Betis y del FC Barcelona

Alfonso Pérez Muñoz, ex jugador del Real Betis y del FC Barcelona Uesyndication

Alfonso Pérez, quien fuera jugador del Barcelona y del Betis, pasaba por los micrófonos de Radio Marca para dar su particular punto de vista previo al encuentro que enfrentará a los de Heliópolis contra el conjunto azulgrana.

Sobre el papel del Betis ante equipos de gran calibre señalaba que: "Al Betis le van bien los equipos grandes, les juega de tú a tú con las mismas armas, jugando al fútbol. Eso a un equipo como el Barça le incomoda mucho", antes de añadir que: "Ellos saben que el Betis es un equipo importante de LaLiga, que les hizo mucho daño en el Camp Nou, y no creo que salgan relajados sino todo lo contrario".

El madrileño no duda en que el Barcelona, aun conociendo el resultado del Atlético de Madrid, vaya salir a especular: "Sale a ganar en todos lados, no sale con la intención de saber si tiene que forzar más o menos porque los rivales hayan fallado. No van a especular con eso".

La continuidad de Quique Setién en el conjunto del Villamarín le parece un acierto y le hace protagonista de unos éxitos béticos que "en gran parte han sido por su entrenador", no sin antes afirmar que " le ha hecho más bien que mal. Ha cogido una forma de jugar. Hay quien le gustará este tipo de fútbol y otros no, pero le ha venido muy bien al Betis".

Sobre el estilo de juego del técnico bético se mostraba más dubitativo: "Les ha inculcado el tener el balón y jugar al fútbol. A mí me gusta, pero me gusta también el acabar más las jugadas y con más peligro en la portería. El sistema es bueno".

"El puesto de delantero es uno de los que habría que reforzar", indica sobre el problema del conjunto verdiblanco, matizando, no obstante, que también "habría que meter más balones al delantero el que esté o los que vengan puedan meter goles".