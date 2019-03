Canales: "Setién ha sacado lo mejor de mí"

Llegó a perder la esperanza de vestir algún día la camiseta de la selección, por culpa de varias graves lesiones, pero ahora, a sus 28 años, Sergio Canales se encuentra físicamente mejor que nunca. Y, lo que es más importante, se ha convertido en un jugador mucho más completo, porque ha adquirido la capacidad de entender el juego: conoce qué necesita su equipo en cada momento, cuándo debe ayudar en la salida, en qué fase conviene tocar o ser más directos y qué puede aportar una de sus ya clásicas arrancadas en un momento determinado.

A alcanzar su madurez futbolística, la cual le ha servido para recibir la merecida llamada de Luis Enrique Martínez, ha ayudado, sin duda, su llegada al Betis. Anduvo rápido Serra Ferrer para hacerse con el cántabro a coste cero (su valor actual de mercado es de 15 millones, según Transfermarkt) y se está mostrando atinado en la pizarra un Quique Setién que le ha hecho explotar, según explica el propio Canales en una entrevista concedida a ESTADIO Deportivo en Las Rozas, donde ha permanecido concentrada España.

- Hubo un momento en el que parecía que le iba a costar recuperar su máximo nivel, por culpa de las lesiones, y sin embargo...

- La verdad es que es complicado. Ahora estoy aquí y era difícil imaginarse que iba a llegar a estar en una convocatoria de la absoluta, pero la temporada pasada ya, al entrar en una prelista, empecé a pensar que era posible. Desde entonces, he trabajado fuerte para poder conseguirlo.

- ¿Cuánta culpa tiene Setién de que le hayan llamado?

- Es un entrenador, después de venir de una temporada en la que salía más como suplente, que me demostró mucha confianza. Ha sacado lo mejor de mí y estaba seguro al llegar al Betis de que eso iba a ser así.

- ¿Se marca algún objetivo personal con la selección?

- No. Disfrutar del momento, que es lo más importante, e intentar que salgan bien estos dos partidos. Intentar dar lo mejor de mí, aportar lo que haga falta en cada momento y que salga bien todo.

- ¿Y en el Betis? ¿Sigue viendo factible alcanzar la cuarta plaza?

- Nosotros no renunciamos a nada. Vamos a luchar hasta el final y en las próximas semanas nos llegan partidos fundamentales para marcar el objetivo que tendremos en el final de la temporada.

- ¿En qué aspecto ha progresado más su fútbol desde que está en Heliópolis?

- Sobre todo, en entender la idea de juego, en entender qué necesita en cada momento el equipo... Y este año creo que hemos dado un paso adelante en cuanto a sacar el balón jugado desde atrás y que, pese a tener marca, la queremos y nunca nos escondemos. Y, a nivel físico, también es importante ser capaz sacar el balón desde atrás y, al mismo tiempo, tener llegada y poder rematar. Y este año me estoy sintiendo muy cómodo, en ese sentido.

- Ha cambiado su dieta. ¿Cómo de importante es este aspecto en su estado de forma?

- Bueno, hace años que cambié y me siento muy bien. Me siento mejor. No sé hasta qué punto influye, pero sí estoy seguro de que me ayuda mucho.

- Tan bien está, que se rumorea ya con interés de algunos clubes, como el Atlético, el Barça o el City de Guardiola, en sus servicios. ¿Dónde se ve Canales la próxima temporada?

- (Ríe) Como es el fútbol, de momento en el Betis, que es lo más importante. Nos quedan 10 finales y pensar otra cosa que no fuese eso sería un error. Y, al final, el fútbol ha demostrado que te puedes llevar una bofetada si no piensas en el próximo partido.