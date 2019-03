Canales: "El juego del Betis y el de España tienen muchas similitudes"

Eran ya muchas las voces que gritaban "Canales, selección", dado el altísimo nivel al que está rindiendo el centrocampista cántabro en el Betis, y uno de los que lo tenía claro, para alegría del centrocampista, era el propio Luis Enrique Martínez, quien planea seriamente darle la titularidad al '7' verdiblanco este sábado, ante Noruega.

Precisamente, fue en Mestalla, durante la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, donde siguió el asturiano atentamente las evoluciones de un Canales que, según explica a ED, ya sabe lo que el seleccionador nacional quiere de él: "Ha demostrado que es un entrenador muy cercano, lo cual nos ayuda mucho a los nuevos. Me ha comentado las posiciones en las que me ve, tanto de interior como de extremo, y un poco lo que quiere que ofrezca en esas posiciones: siempre con balón, que lo colectivo es lo más importante... y que me centre en eso, principalmete".

Canales: "Setién ha sacado lo mejor de mí"

A Canales, a priori, no debe costarle adquirir los conceptos que exige el juego de la 'Roja', dado que, al fin y al cabo, no tendrá que hacer cosas muy distintas a las que le pide Quique Setién cada día en Heliópolis. "Se parece, en el sentido de que lo que hemos estado hablando esta semana es de ser protagonistas, de tener el balón, crear ocasiones, mandar en el partido... y, a partir de ahí, querer llevarnos los encuentros. Es lo mismo que queremos en el Betis. La verdad es que hay muchas similitudes", analiza el cántabro, con opciones de debutar este sábado como interior sobre un 4-3-3 en el que estaría acompañado por Busquets y Parejo.