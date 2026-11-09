Arteta: "Hablo castellano, euskera, catalán, francés, inglés e italiano. Los dos primeros de siempre, el catalán de cuando fui a Barcelona, francés en París, inglés en Escocia"

El técnico del Arsenal habla un total de seis idiomas que le han permitido desarrollar una trayectoria en el extranjero desde que salió de la cantera del Barça en el año 2000

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, intentará esta temporada conseguir su segundo título de liga consecutivo y de momento va bien encaminado, pues con 27 puntos, aventaja en cinco al segundo clasificado, el Brighton & Hove Albion, revelación del campeonato inglés. El conjunto 'gunner' ha comenzado la temporada como acabó la pasada, compitiendo a un nivel excelente, lo que ha vuelto a poner de relieve el gran trabajo de su técnico.

Y es que Mikel Arteta es uno de los entrenadores más cotizados del momento y cuyo trabajo está mejor considerado en los banquillos europeos. Todo ello después de llegar al banquillo en un momento muy delicado, en diciembre de 2019, para liderar la reconstrucción del club, tras la destitución de Unai Emery.

Arteta llegó al banquillo del Emirates Stadium sin experiencia previa como primer entrenador, aunque avalado por los casi tres años y medio que llevaba formando parte del cuerpo técnico de Pep Guardiola en el Manchester City, donde estuvo desde julio de 2016 hasta diciembre de 2019.

En definitiva, una trayectoria labrada fuera de España casi por completo que le ha permitido triunfar en Inglaterra, tanto como futbolista como entrenador ahora ya que como él mismo ha reconocido en más de una ocasión, habla un total de seis idiomas: "Castellano, euskera, catalán, francés, inglés, e italiano".

"Los dos primeros de siempre, en casa. El catalán de cuando fui a Barcelona, francés en París con el PSG, inglés en Escocia y ahora, y el italiano porque siempre me ha servido para hablar con varios italianos con los que he coincidido", explicaba en 2009.

Mikel Arteta, una carrera labrada en el extranjero

Mikel Arteta desarrolló prácticamente la totalidad de su trayectoria futbolística fuera de España, en algunos de los clubes más importantes de Europa antes de poner fin a su carrera como jugador profesional en 2016. Su formación comenzó en las categorías inferiores del FC Barcelona, donde jugó en el equipo filial. En el año 2000 inició su primera aventura internacional al incorporarse al Paris Saint-Germain. Dos temporadas después fichó por el Rangers de Glasgow, club con el que vivió una de las etapas más exitosas de su carrera. En Escocia conquistó la liga, la Copa de Escocia y la Copa de la Liga en 2003.

En 2004 regresó a España para incorporarse a la Real Sociedad, aunque su estancia en el conjunto donostiarra fue breve. Un año después dio el salto al fútbol inglés al fichar por el Everton, equipo en el que alcanzó un gran reconocimiento. Durante seis temporadas se convirtió en una pieza fundamental del centro del campo, destacando por su capacidad organizativa, precisión en el pase y liderazgo.En 2011 llegó al Arsenal, donde continuó su carrera hasta 2016. En el conjunto londinense asumió un papel importante dentro del vestuario y llegó a ejercer como capitán. Durante su etapa en el club conquistó dos FA Cups, en 2014 y 2015, además de dos Community Shields, en esos mismos años.A pesar de su trayectoria internacional en distintos clubes europeos, Arteta nunca llegó a debutar con la Selección española absoluta, aunque sí representó a España en categorías inferiores.Finalmente, en 2016 anunció su retirada del fútbol profesional a los 34 años. Sin embargo, su relación con el deporte no terminó ahí. Tras colgar las botas, inició una nueva etapa como entrenador, incorporándose al cuerpo técnico de Pep Guardiola en el Manchester City. Posteriormente, en diciembre de 2019, asumió el cargo de entrenador principal del Arsenal, dando comienzo a una nueva etapa de su carrera vinculada al fútbol inglés, llevando al club 'gunner' a ganar una Premier League dos décadas después.