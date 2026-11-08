Leo Messi suma un nuevo título a su extenso palmarés

Pese a no ver puerta en el duelo final, el astro argentino sigue sumando galardones en la MLS con el Inter Miami

Leo Messi se ha adjudicado un nuevo entorchado que sumar a los múltiples que acumula en su carrera y se ha hecho con su segundo Botín de Oro consecutivo en la MLS tras terminar la temporada regular con 26 goles

La MLS disputó este fin de semana su trigésima cuarta y última jornada de la temporada regular, en la que quedaron definidos los 'playoffs', que arrancarán el próximo 19 de noviembre.

La alegría no pudo ser completa para el astro argentino, ya que el Inter Miami dejó escapar una ventaja de tres goles lograda en el primer tiempo y acabó empatando 3-3 con el Charlotte. Además, Messi no vio portería -estrelló un balón en el poste en el tiempo añadido- y cerró la temporada con esos 26 goles que le permitió repetir como máximo goleador de la MLS por segundo año consecutivo.

El canterano Ian Fray, el uruguayo Luis Suárez y el argentino Rodrigo de Paul adelantaron al Inter Miami antes del descanso. Sin embargo, el Charlotte reaccionó y con un doblete del israelí Liel Abada y un tanto del beninés Rodolfo Aloko, en el minuto 90, el partido acabó en tablas.

Con este resultado, el Inter Miami terminó la fase regular de la MLS en la segunda plaza de la Conferencia Este, con 60 puntos, aunque acabó a una distancia considerable del Nashville, líder con 77 puntos, nuevo récord de puntuación en la competición.

El segundo puesto estaba en juego y era clave para los cruces de la primera ronda de los 'play offs', cuyo inicio está previsto para el 18 de noviembre. Sin embargo, pese al empate de la franquicia de Florida, no perdió su plaza, ya que el New England Revolution no pudo aprovechar el tropiezo de las 'Garzas' y perdió por 1-0 ante el Orlando City de Antoine Griezmann. El paraguayo Braian Ojeda fue el autor del único tanto del encuentro.

Así quedan los 'play offs' por el título en la MLS

Con este escenario, el Inter Miami se medirá al Columbus Crew, séptimo clasificado, en una eliminatoria que se resolverá al mejor de tres partidos. El Columbus Crew logró la última plaza de la fase final tras derrotar 3-4 al Chicago Fire con un gol del gallego Brais Méndez en el minuto 93.

Por su parte, el Nashville, que cerró la temporada regular en lo más alto de la Conferencia Este, esperará al vencedor del duelo de repesca entre el Orlando City y el Cincinnati. Las otras dos eliminatorias en el Este las juegan New England Revolution (3º) contra Philadelphia Union (6º) y Chicago Fire (4º) ante Charlotte FC (5º).

Vancouver Whitecaps reinan en el Oeste

En el Oeste, los Vancouver Whitecaps lideraron la Conferencia y cerraron la fase regular con una victoria por 0-2 en Montreal, con tantos del senegalés Cheikh Sabaly y del moldavo Mihail Gherasimencov.

Tras ellos, acabó el FC Dallas, que se impuso por 3-1 al Colorado con goles del uruguayo Joaquín Valiente, el brasileño Kaick y el colombiano Santiago Moreno. Su rival en play off será el Portland Timbers (7º).

Las otras dos eliminatorias en el Oeste las juegan St. Louis City SC (3º) contra Los Angeles FC (6º) y San Jose Earthquakes (4º) ante Houston Dynamo FC (5º). Mientras que Seattle Sounders y Real Salt Lake disputarán el duelo de repesca para ver quién es el rival de los Vancouver Whitecaps.