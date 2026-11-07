Estremecedor adiós de Enric Gallego, capitán del Tenerife, a Jesús de Miguel: "Nos ha recordado lo frágil que es la vida"

En un Heliodoro Rodríguez López adaptado para una ocasión que sería impensable, la plantilla del Tenerife y numerosos aficionados, rindieron su último homenaje a Jesús de Miguel, fallecido el pasado martes

Jesús de Miguel ha dejado una huella imborrable en el mundo del fútbol después de su fallecimiento el pasado martes. Además, en el CD Tenerife, el que será su equipo para siempre, ha sembrado una semilla de amor que jamás se borrará. Jesús de Miguel ha tenido este sábado un homenaje multitudinario en el Heliodoro Rodríguez López, preparado para tan triste ocasión, donde estuvo la plantilla al completo del Tenerife. Los homenajes a Jesús de Miguel se han vivido a lo largo de toda la geografía futbolística de España y el Tenerife, concretamente el capitán Enric Gallego, ha puesto a todos los presentes, la emoción a flor de piel con sus palabras de despedida.

Enric Gallego emociona en la despedida de Jesús de Miguel

El capitán del Tenerife recordó a Jesús de Miguel tanto en su faceta deportiva como en la más personal, la que posiblemente deje una huella más grande en todos sus compañeros. Confesaba Enric Gallego lo complicado que será el no tener a Jesús de Miguel en el día a día del Tenerife: "Hablo en nombre de todos tus compañeros. Todavía nos cuesta creer que ya no estés con nosotros, que no volveremos a verte, compartir entrenamientos, preparar un partido, escuchar tu voz o coincidir contigo en uno de tantos momentos cotidianos, que termina siendo lo más importante".

Hablando sobre la faceta más personal de Jesús de Miguel, el capitán del Tenerife habló de la huella que dejó el delantero madrileño en el vestuario chicharrero: "Hoy no queremos hablar solamente del futbolista. Queremos hablar de ti, de Jesús, de la persona que había detrás de esa camiseta. Por encima de cualquier partido, lo que verdaderamente permanece es la persona y la huella que dejas. Eras una persona muy especial".

La faceta más personal de Jesús de Miguel, destacada por Enric Gallego

Enric Gallego además reconoció que el golpe que han recibido por la pérdida de Jesús de Miguel les ha recordado la fragilidad de la vida: "Tu marcha nos ha golpeado a todos de una manera difícil de explicar, nos ha recordado lo frágil que es la vida y que detrás de cualquier escudo están las personas". El capitán del cuadro canario no quiso olvidarse de la familia y amigos de Jesús de Miguel: "María, a tu pequeña Carla, a tus padres, a tu hermana Marta y a todos tus seres queridos: no podemos imaginar el dolor que estáis viviendo y tampoco queremos encontrar palabras que ayuden a aliviarlo, porque es imposible. Aquí tenéis una familia, vuestro dolor es también el nuestro y podéis contar con nosotros hoy, mañana y siempre". Gallego calificó a Jesús de Miguel como un "buen compañero" ya que entendía el fútbol "como algo que iba mucho más allá de uno mismo".