Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, fallece tras el choque con Owono: "No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza"

El delantero de 30 años ha muerto en la mañana de este martes 3 de noviembre después de no superar las lesiones que sufrió tras un golpe recibido por el portero Jesús Owono durante el partido que jugaron el CD Tenerife y el FC Andorra este pasado lunes

Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife, ha fallecido en la mañana de este martes 3 de noviembre de 2026 en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. El delantero, de 30 años, no ha superado las lesiones que sufrió este pasado lunes durante el partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra en donde recibió un fuerte golpe del portero Jesús Owono.

El estado de salud de Jesús de Miguel había empeorado durante la madrugada del lunes al martes y el CD Tenerife ha confirmado el fallecimiento de su futbolista.

El comunicado del CD Tenerife anunciando el fallecimiento de Jesús de Miguel

'Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.

No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace.

La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos'.

Jesús de Miguel, un futbolista al que le costó llegó a la élite

Jesús de Miguel, el jugador fallecido del CD Tenerife tras la fuerte entrada recibida en el partido frente al FC Andorra, fue un delantero que trabajó desde temprano su llegada al fútbol profesional, que llegó finalmente de la mano del CD Castellón y prolongó su progresión en la escuadra tinerfeña.

Jesús de Miguel militó en las categorías inferiores del CD Leganés, en las que pasó por el Juvenil A y Leganés B, antes de salir hacia el CDE Lugo Fuenlabrada, donde, tras un breve paso por el Internacional de Madrid, de Tercera División, dio el salto al primer equipo del CF Fuenlabrada.

Su debut en Tercera con el combinado madrileño fue en la temporada 2017/18, cuando el delantero tenía 21 años, donde jugó 35 partidos entre liga y promoción de ascenso a Segunda B y marcó 9 goles en el campeonato, lo que le llevó posteriormente al Fuenlabrada, para debutar en la siguiente temporada, como titular, en Segunda B ante el Coruxo.

Tras tres partidos con el Fuenla, el futbolista salió cedido al Unión Adarve, donde completó otros dos partidos en la misma categoría, pero cambió el rumbo de su carrera cuando fichó por el CDA Navalcarnero de Tercera División.

Allí consiguió ser protagonista de nuevo y firmar 11 goles en 27 partidos, además de jugar la promoción de ascenso a Segunda B, marcando en la final contra el Alcorcón B.

En la temporada 2020/21, De Miguel jugó 17 partidos, 12 de liga en los que anotó dos tantos y otros cinco encuentros de la fase intermedia de aquella Segunda B, donde registró dos goles y una asistencia, lo que despertó el interés del Unionistas CF para volver a subir un escalón en el fútbol español y llegar a la actual Primera Federación.

Le costó asentarse en el conjunto salmantino pero desde el 26 de enero de 2022, con una victoria por 2-0 precisamente ante el Internacional de Madrid, con gol y asistencia suyas, no volvería a soltar la titularidad, salvo dos encuentros en lo que restó de temporada.

Cerró un gran año de debut en la categoría, con 38 partidos entre Copa y liga, y 16 contribuciones de gol: 12 dianas y cuatro pases de gol.Tras un segundo año con Unionistas en el que tuvo menos participación, llegó a las filas del CD Castellón, donde volvió a vivir una promoción de ascenso en la que marcó en la semifinal contra el Deportivo de La Coruña y en la final contra el Alcorcón, aunque su tanto no ayudó para conseguir el ansiado ascenso a Segunda.

En su segunda temporada en Castellón, para el curso 23/24, cambiaría todo: De Miguel se plantó con 16 goles y 5 asistencias en liga que ayudaron a los orelluts a quedar campeones de Grupo 2 de Primera Federación y obtener el ascenso directo a la Segunda División, a sus 28 años de edad para, ahora sí, competir por primera vez en el fútbol profesional español.

Completó 34 partidos en su debut en LaLiga Hypermotion, en los que marcó tres goles y dio tres asistencias, pero perdiendo progresivamente su peso en el equipo.

El CD Tenerife llamó a su puerta y lo incorporó a su plantilla para devolver a la entidad blanquiazul a la categoría de plata tras su descenso en la 24/25.De Miguel fue crucial en ese inicio histórico del Tenerife en la Primera RFEF: el delantero madrileño registró siete goles y tres asistencias en los primeros seis encuentros de esa temporada, destacándose como uno de los mejores delanteros de la categoría y formando una dupla de ensueño con Enric Gallego, quien terminaría como pichichi de la categoría ese año.

El representativo blanquiazul, gracias en parte a los 11 goles que dejó finalmente el delantero en sus arcas, volvió a Segunda División después de un año histórico en Primera Federación, donde Jesús De Miguel vivió, a sus 30 años, su segunda temporada en la segunda máxima categoría del fútbol, tras muchas campañas en las que peleó por ascender y establecerse en una de las categorías más complicadas del panorama europeo.