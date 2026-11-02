Juan Carlos Ferrero, ex de Alcaraz y técnico de Shelton: "Echaba de menos estar en casa, mis hijos me dicen que no me ponga a viajar, pero ya he anunciado lo del año que viene"

Tanto Ferrero como Shelton tuvieron que adelantar el anuncio de su compromiso una semana por una filtración

"Yo ahora mismo, mi objetivo de cara al año que viene es estar en el circuito. Ya puedo decir que ya tengo cerrado un acuerdo con un jugador. El día 9 de noviembre se va a dar a la luz", señaló Juan Carlos Ferrero la semana pasada en Radioestadio, donde dejó claro que lo que se le había escapado en su día en aquella previa del Elche-Real Madrid era cierto y que volvía al circuito.

El día 9 tenía lógica. Es el día después de que acabe el último torneo importante de la temporada antes de la ATP Finals y de la Copa Davis, el Master 1.000 de París que se está celebrado esta semana. Tras esto sólo se jugaba el ATP 250 de Estocolmo, en el que no iba a estar el jugador del que se va a hacer cargo.

Sin embargo, un medio inglés filtró que el tenista con el que había llegado a un acuerdo era Ben Shelton y ambos decidieron adelantar el anuncio a este pasado fin de semana. Pese a ello, todo hace prever que se incorporará al equipo de Ben Shelton hasta 2027 y que, por tanto, no estará en las ATP Finals de Turín que se celebran en dos semanas.

Ferrero no estará al 100% y, de hecho, ya no lo estaba en el último año con Alcaraz, donde gran parte de la temporada le acompañó Samuel López. Pero sí estará junto a él en los torneos importantes y hará las giras que incluyan los Master 1.000, de ahí que tenga que estar mucho tiempo fuera de casa.

El año sabático de Ferrero

Eso es, posiblemente, lo que más va a echar de menos, pues según admite el exnúmero uno del mundo, ha podido disfrutar estos meses mucho de los suyos. "Este año he podido disfrutar de la familia, echaba de menos estar en casa... Mis hijos me dicen que no me ponga a viajar, pero ya he anunciado lo del año que viene, así que viajar, viajaré", reconoce el de Onteniente.

Una vez hecho público, tanto Shelton como Ferrero se han cruzado piropos y han celebrado poder unir fuerza en un momento de la carrera del norteamericano que puede ser clave. "Ben tiene un talento, una potencia y un carácter extraordinarios. Estoy muy contento de unirme a Bryan -Shelton- y al equipo en este nuevo y emocionante capítulo", afirmaba para desvelar también que se iba a integrar en la estructura del jugador norteamericano, pero no a apartar a su padre, que es el que lo ha llevado a la elite. "Intentaré aportar mi experiencia y que trabajemos unidos para ayudar a Ben a conseguir sus objetivos más ambiciosos", añadía Juan Carlos Ferrero.

Shelton, encantado con la experiencia del español

El joven Shelton, por su parte, valoró poder ser aleccionado por alguien que, como tenista, alcanzó cotas más altas que las que él ha logrado. Y que, como entrenador, ha estado al lado de Carlos Alcaraz y del actual número uno, Alexander Zverev.

"Juan Carlos es una de las grandes mentes del tenis. Su experiencia ganando al más alto nivel y formando campeones será un enorme valor añadido para nuestro equipo", señala Ben Shelton, quien destaca la experiencia previa del español para justificar el fichaje: "Es uno de los mejores técnicos del mundo, fue número 1 como jugador y hay mucha experiencia y conocimiento que puede aportarme. Puede marcar las diferencias en mi carrera. (...) Mi padre ha sido una parte importante de mi viaje y tengo muchas ganas de ver qué podemos conseguir juntos en el futuro".