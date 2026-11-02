Carlos Alcaraz, tras ganar en Viena, encara a Rafa Jódar: "Tengo muchas ganas de enfrentarme a él por primera vez. Va a ser un jugador del que tendré estar muy pendiente"

El jugador murciano ya está en París tras ganar en Viena, en un torneo donde históricamente ha tenido malos resultados

Carlos Alcaraz no tiene tiempo para descansar en un final de temporada frenético. Cierto que llegó más fresco que otros por su parón obligado de cuatro meses y medio, pero está afrontando un maratón que, de completarlo, le llevaría a jugar muchos encuentros en este tramo final.

La prematura derrota en Shanghai le alivió algo este calendario, pero ya venía de ganar en Tokio y este domingo hizo lo propio en Viena. Este lunes ha llegado a París para participar en el Media Day y, tras ello, tiene un día para adaptarse y el miércoles comienza a competir. Y, si lo juega todo, no descansará ni un día hasta el domingo.

Nada de eso parece 'asustar' a un Carlos Alcaraz que se ve con fuerzas y mentalmente liberado en este tramo final de temporada. "Ahora me encuentro muy bien, tras un tiempo parado siempre salen pequeñas cosas físicas, normales, pero no me preocupan. Estoy enfocado en seguir mejorando y contento de llegar a esta parte de la temporada con buen aspecto físico y mental. Me quedo con eso como un punto positivo, el de que voy a intentar sacar ventaja de venir más fresco", afirma sobre cómo llega tras jugar cinco partidos en Viena la pasada semana, donde no perdió ningún set.

"Ha sido un proceso de recuperación largo, en tanto tiempo te da para pensar mucho, para sentir, y a veces pensaba que nunca recuperaría mi mejor nivel, dudaba si podría volver a estar al cien por cien. Pero cuando te rodeas de fantásticos profesionales es más fácil recuperarte y ahora, tras la victoria de Viena, estoy convencido de haber vuelto al máximo nivel", señala Alcaraz, que espera poder enlazar dos torneos seguidos con triunfos, algo que se le viene atragantando últimamente.

Además, a eso se une que afronta un torneo donde nunca ha brillado y en el que acumula algunos de los peores recuerdos de su carrera. Algo que Carlos Alcaraz no se explica. "No sabría explicar por qué no he tenido aquí buenos resultados, creo que he hecho buen tenis algunos años y he caído en primera ronda y es verdad que otros no he llegado al cien por cien. Sé que en algún momento tendré aquí buenos resultados, tarde o temprano", avisa antes de continuar.

"Siento que cada pista indoor es diferente. Las condiciones son distintas. Juegas en Viena, la semana siguiente vas a otro sitio y sientes las condiciones de forma completamente distintas. Mañana entrenaré. Voy a intentar sentir mi juego de la manera correcta, sentir la bola todo lo mejor que pueda y darme una gran oportunidad el miércoles de jugar un gran nivel de tenis. Lo que sé es que mentalmente debo ser fuerte con todas las dificultades que encuentre en mi primer partido, pero veremos qué ocurre esta semana", añade el tenista murciano, que se enfrentará al ganador del partido que este martes juegan el estadounidense Alex Michelsen y el checo Jiri Lehecka.

Una pista más rápida que en 2025

Alcaraz no sabe lo que le espera este año, pero ya le han avisado que la pista es más rápida que en ediciones anteriores. "Todavía no he entrenado, pero he hablado con algunos jugadores y me han comentado que la sienten un poco más rápida que el año pasado. He visto un par de juegos del partido de Jódar hoy y la pelota parece reaccionar de manera un poco distinta a la pasada temporada, un poco más rápida. Veremos...", reconoce.

Jódar es, precisamente, la gran sorpresa española de la temporada y alguien con quien ya comparte un puesto entre los diez mejores. Apenas ha coincidido en algún torneo, se han entrenado juntos, pero aún no han jugado, algo que, según Carlos Alcaraz, está deseando hacer.

Alcaraz quiere cruzarse con Rafa Jódar

"Es genial tener compañía española en el top-10. Todos disfrutamos de su tenis. Cada vez que le veo jugar es un privilegio y una alegría. Y tengo muchas ganas de enfrentarme a él algún día por primera vez, de que podamos entrenar juntos en los torneos. Ya es el futuro, va a ser un jugador del que tendré estar muy pendiente", admite el de El Palmar.

Carlos Alcaraz sólo tiene palabras de elogio para la otra gran esperanza española. "La manera en la que está jugando en su primer año en el circuito es una locura. He roto el récord de menor número de días en llegar al top-10 desde que debutó en el circuito, haciendo historia. Estoy muy feliz por él. Es un chico muy humilde, un gran chaval, con su padre como entrenador, logrando cosas increíbles. Muy feliz por él. Merece estar en esta posición", sentencia en París el tenista español.